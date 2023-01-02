快訊／賴清德喊「和平保台」　吳怡農重申「反共保台」：沒有衝突

▲吳怡農今天上午接受媒體聯訪。（圖／記者黃國霖攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

同額競選民進黨主席的賴清德近期拋出「和平保台」論述，總統蔡英文則說，維持兩岸和平穩定是共同的目標。對此，民進黨台北市第三選區立委補選候選人吳怡農2日說，他一向主張「反共保台」，現在威脅區域安全、影響普世民主價值的是中國共產黨，但不與中國人民對抗，且與維持和平沒有衝突。

賴清德上月展開全台黨員座談，並拋出「和平保台」論述，直言社會對於「抗中保台」有很大的檢討，台灣應該要「和平保台」，因為台灣是熱愛和平的國家，很希望大家能夠和平相處；蔡英文昨天接受媒體訪問時則說，民進黨政府的目標都是一致的，也就是持續維持兩岸和平穩定，這是共同的目標，同時在保衛台灣方面，也必須再強化國防的各項準備，有一個比較充足、保護台灣的力量。

對此，吳怡農今天上午啟動中山區車隊掃街前受訪表示，他自己的主張一向是「反共保台」，現在威脅區域安全、影響普世民主價值的是中國共產黨，中國共產黨也是現在造成台灣軍事、國防安全上最大的威脅，「我們反共保台的目的是要維持和平，我覺得這沒有衝突」，至於抗中還是反共，希望用詞可以更精準，原因是不與中國人民對抗，反對的是壓榨、違反民主價值的中國共產黨。

此外，有媒體關注，行政院兒權小組日前建議國防教育納入高中以下教材，包括幼稚園都得學辨別炮彈聲一事，吳怡農說，他認為全民國防和社會韌性，教育要非常小的年紀開始，小朋友應該從面對地震等天災時，開始了解防火、急救、天災因應等知識。