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「保險櫃之王」辦公室密房性侵菜鳥女祕書　她求救男友

女祕書的妹妹和警察衝進案發現場時，女祕書癱坐在地，一旁還有嘔吐物。

▲女祕書的妹妹和警察衝進案發現場時，女祕書癱坐在地，一旁還有嘔吐物。

圖文／鏡週刊

專做精品保險櫃、在南台灣有「保險櫃之王」稱號的蘇姓負責人，遭控灌醉剛到職沒幾天的女祕書，進而性侵得逞。檢方起訴時，蘇男辯稱是兩情相悅，還反控是遭設局仙人跳，地院審理時調出蘇男跑車上的行車紀錄器檔案，恰巧錄到他以測試酒量為由，逼勸女祕書喝酒，徹底打臉遭仙人跳的辯詞，加上女祕書受害第一時間傳訊息給男友，指遭到「綁架強姦」，一審地院依乘機性交罪，判蘇男4年6個月。

主打將保險櫃視為精品傢俱，一度被媒體封為「保險櫃之王」的蘇姓負責人，活躍於南台灣獅子會、扶輪社等企業社團，卻因吃上性侵官司，近日遭法院認證是性侵女祕書的色老闆。

▼蘇姓負責人聲稱，他參加酒宴時需要有人幫忙擋酒，所以要求測試祕書酒量。

蘇姓負責人聲稱，他參加酒宴時需要有人幫忙擋酒，所以要求測試祕書酒量。（翻攝臉書）

女祕書告訴法官，當時自己喝2、3杯威士忌後，就失去意識，醒來時發現自己躺在老闆辦公室裡面房間的床上，老闆壓在她身上，當時她只穿著內衣跟內褲，原本穿的短褲和衣服都被脫掉，老闆正在解她的內衣釦，她出聲制止：「不要弄…走開…」但全身癱軟無力反抗，接著又再度昏過去。

▼蘇姓負責人曾被媒體譽為「保險櫃之王」。

蘇姓負責人曾被媒體譽為「保險櫃之王」。（翻攝臉書）

女祕書之後稍微恢復意識，發現已全身赤裸，而老闆正在舔她的胸部，但沒多久又暈了過去，最後再有印象時，人已經在醫院裡，身旁圍繞著男友、妹妹和警察，她在驗傷後，立即對色老闆提告。

▼蘇姓負責人經營的保險櫃公司，主打將保險櫃視為精品傢俱，分店遍全台。

蘇姓負責人經營的保險櫃公司，主打將保險櫃視為精品傢俱，分店遍全台。（翻攝臉書）

地院審理認為，女祕書正值芳華，且有穩定交往的男友，案發當時才到職幾日，和老闆關係生疏，且蘇男已60多歲，雙方年齡差距懸殊，沒有證據認定女祕書有任何積極想和老闆互動的情況，加上蘇男跑車上的行車紀錄器錄下蘇男不斷提及要測試女祕書的酒量，女祕書並未主動要求飲酒，怒斥蘇男稱遭女祕書設計引誘的辯詞根本無稽，認定蘇男罪證明確，判他4年6個月有期徒刑，全案仍可上訴。

★鏡週刊關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

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