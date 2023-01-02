保險櫃之王硬上女秘書！還反咬仙人跳　栽在跑車祕錄器

▲女祕書的妹妹和警察衝進案發現場時，女祕書癱坐在地，一旁還有嘔吐物。



圖文／鏡週刊

專做精品保險櫃、在南台灣有「保險櫃之王」稱號的蘇姓負責人，遭控灌醉剛到職沒幾天的女祕書，進而性侵得逞。檢方起訴時，蘇男辯稱是兩情相悅，還反控是遭設局仙人跳，地院審理時調出蘇男跑車上的行車紀錄器檔案，恰巧錄到他以測試酒量為由，逼勸女祕書喝酒，徹底打臉遭仙人跳的辯詞，加上女祕書受害第一時間傳訊息給男友，指遭到「綁架強姦」，一審地院依乘機性交罪，判蘇男4年6個月。

本刊調查，這起性侵案發生在兩年前，蘇姓負責人藉口要測試剛到職沒幾天的女祕書酒量，利用二人應酬結束開跑車回公司的路上，不斷向女祕書表示：「我覺得妳的酒量應該很好，這麼年輕，半瓶沒問題吧！」要求女祕書到辦公室一同飲酒。

▼女祕書趁隙躲到廁所用手機傳訊息向男友求救。（示意圖／圖非當事人）



這名女祕書挨不過老闆再三勸酒，在辦公室喝下幾杯威士忌後便不醒人事，醒來發現自己衣衫不整，才知遭到老闆硬上，隨即傳訊息給男友，男友迅速報案。警方到場發現女祕書因酒醉昏昏沉沉，色老闆卻辯稱是女祕書自己倒的酒，二人是兩情相悅才上床，事後還反控遭仙人跳。

所幸，法院勘驗行車紀錄器，發現二人回公司的路上，蘇姓負責人一再勸女祕書喝酒，並非女方主動要喝，與他辯稱遭仙人跳情節不符，成了法院重判他4年6個月徒刑的重要關鍵。

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