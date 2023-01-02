保險櫃之王：妳半瓶沒問題吧！　「陪酒報加班」竟性侵女秘書

▲蘇姓負責人生活豪奢，辦公室就有酒櫃，平日也喜歡蒐集名酒。



圖文／鏡週刊

專做精品保險櫃、在南台灣有「保險櫃之王」稱號的蘇姓負責人，遭控灌醉剛到職沒幾天的女祕書，進而性侵得逞。檢方起訴時，蘇男辯稱是兩情相悅，還反控是遭設局仙人跳，地院審理時調出蘇男跑車上的行車紀錄器檔案，恰巧錄到他以測試酒量為由，逼勸女祕書喝酒，徹底打臉遭仙人跳的辯詞，加上女祕書受害第一時間傳訊息給男友，指遭到「綁架強姦」，一審地院依乘機性交罪，判蘇男4年6個月。

本刊調查，這起性侵案發生在2020年，蘇姓負責人藉口要測試剛到職幾天的女祕書酒量，利用二人應酬結束開跑車回公司的路上，不斷向女祕書表示：「我覺得妳的酒量應該很好，這麼年輕，半瓶沒問題吧！」要求女祕書到辦公室一同飲酒。

女祕書表示對老闆勸酒，曾拒絕3、4次，但老闆說可以算加班，隔天晚點上班抵時數，加上她才剛到職，擔心拒絕老闆的要求會留下壞印象，才同意回辦公室喝點酒。

▼女祕書的妹妹和警察衝進案發現場時，女祕書癱坐在地，一旁還有嘔吐物。



她說，一回到辦公室，老闆就拿拖鞋要她換掉所穿的皮鞋，她拒絕多次，最終仍不敵老闆的強硬要求。為了避免腳有異味，她還到洗手間沖腳，過程中老闆又拿出一條海灘褲堅持要她換穿，她心想若是一直拒絕，恐會引起老闆不悅，只好被迫換穿短褲和拖鞋。

女祕書開庭時自陳，照吩咐換完拖鞋及短褲之後，蘇男竟從酒櫃拿出半瓶的皇家禮炮說：「如果妳可以喝完，之後出去聚會就幫我擋酒。」

二人飲酒過程中，蘇男不斷探問女祕書的私生活，還直誇她身材很好，並一直伸手想摸女祕書的手，女祕書感覺很不舒服，過程中她還說要介紹自己的男友給老闆認識，結果酒沒喝完，已失去意識。

▼蘇姓負責人經營的保險櫃公司，主打將保險櫃視為精品傢俱，分店遍全台。



女祕書告訴法官，醒來時發現自己躺在老闆辦公室裡面房間的床上，老闆壓在她身上，當時她只穿著內衣跟內褲，原本穿的短褲和衣服都被脫掉，老闆正在解她的內衣釦，她出聲制止：「不要弄…走開…」但全身癱軟無力反抗，接著又再度昏過去。

女祕書之後稍微恢復意識，發現已全身赤裸，而老闆正在舔她的胸部，但沒多久又暈了過去，最後再有印象時，人已經在醫院裡，身旁圍繞著男友、妹妹和警察，她在驗傷後，立即對色老闆提告。

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