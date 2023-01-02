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越南10歲童困「35公尺深水泥管」　 寬僅25公分搶救難

文／中央社記者陳家倫峴港2日專電

越南10歲男童泰李浩南近日與同伴前往工地撿拾廢鐵，失足掉入洞口寬度僅25公分、深達35公尺的圓形水泥管裡，救援行動邁入第2夜，越南全民守在電腦前，祈禱男童可以生還。

越通社（VNA）、越南快訊（VnExpress）等媒體報導，意外發生於2022年12月31日中午11時30分，泰李浩南（Thai Ly Hao Nam）與另外兩名同伴進入銅塔省（Dong Thap）一處橋梁工程現場撿拾廢鐵，身形瘦小的他不幸掉入直徑25公分、深度達35公尺的圓形水泥管內。

▲▼水管。（圖／免費圖庫Pixabay）

▲男童被困在寬僅25公分的水管內。（示意圖與本文無關／免費圖庫Pixabay）

同行的兩名男童立刻向大人求救，但洞口太小、深度太深，眾人束手無策。

泰李浩南的父親泰文進財（Thai Van Tan Tai）傷心表示，聽到孩子掉進洞裡的消息馬上趕來，一開始還可以從洞口聽到孩子呼救聲，但大約10分鐘後就沒聲音了。

泰李浩南的母親阮氏美玲（Nguyen Thi My Linh）趕到後，隨即暈倒在地。

救難人員於事發30分鐘後抵達現場，並試著用挖土機在水泥管周圍挖出一個大洞以便將水泥管拉出，但挖了10公尺後，由於摩擦力太大，仍無法拉出水泥管。

根據推測計算，若要將水泥管拔出需要150噸的衝擊力，無奈越南沒有這樣的機具，救難人員轉而嘗試將周圍泥土軟化再將水泥管拔起。

為了減少摩擦力，救難人員開始在水泥管旁邊鑽4至5個深孔，以便將水注入軟化土壤。

然而，這一救援方案伴隨風險，首先是注入的水恐怕會滲進水泥管裡危及男童性命，再者水泥管也有斷掉的風險。

救難人員搜救行動邁入第2夜，過程中不斷將氧氣打入洞裡以及試著向泰李浩南供水，迄今已經出動超過100人，還派出3輛挖土機和1輛吊車。

由於事發現場的大型工程機具不敷使用影響救援進度，有關單位轉而向鄰近地區求助，一輛35噸的鑽土機以時速6公里行駛了18小時後，終於抵達現場作業，盼能在2日凌晨將水泥管拔出。

截至發稿，泰李浩南仍未被救出，救難人員無法確定他的狀況，也不知道泰李浩南卡在多深的地方。

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