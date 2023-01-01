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他搭飛機「心臟2度驟停」！神醫1.2萬公尺高空搶救　感人瞬間曝

▲他搭飛機「心臟2度驟停」！神醫1.2萬公尺高空搶救　感人瞬間曝。（圖／推特）

▲維瑪拉事後與協助他的空服員合照。（圖／推特）

記者王佩翊／編譯

一名英國籍印度裔男子日前搭機返回印度，沒想到在10個小時的航程中，他卻突然2度心臟驟停。所幸此時機上正好有一位醫師，他隨即投入搶救，並在2名空服員的協助下，成功讓患者恢復意識。而當飛機降落於印度後，機上所有乘客都對這名醫師致上最熱烈的歡呼。目前患者已經順利恢復，並在老家度過元旦新年。

根據《每日星報》報導，印度航空日前一架從英國飛往印度的班機上，出現乘客心臟驟停的緊急事件。當時一名居住在倫敦的43歲英國籍印度裔患者正準備返回老家探望親人，怎知他卻突然心臟驟停昏迷。空服人員立刻在機上尋求醫療從業人員的協助，而當時一名同樣為印度裔的英國醫師維瑪拉（Vishwaraj Vemala）正好也在飛機上。

▲他搭飛機「心臟2度驟停」！神醫1.2萬公尺高空搶救　感人瞬間曝。（圖／推特）

▲該名乘客心臟驟停2次仍成功撿回一命。（圖／推特）

48歲的維瑪拉雖然是一名肝臟科醫師，但他隨即投入救援。他先是讓病患躺在飛機後方的空間，並且請2名空服員充當護理師，協助監控患者的生命體徵。維瑪拉使用機上的醫療包，並幫患者吊上點滴。他直言，雖然機上都有配備醫療包，但是如果沒有醫師，其實根本沒有用。

維瑪拉成功地讓患者恢復意識，並開始和他聊天，患者指出，自己是在英國工作，而此次前往印度則是為了返鄉探親。然而就在兩人聊天的時候，患者卻又再度失去意識、心臟驟停。維瑪拉不得不再度開始心肺復甦術。所幸最後成功地將患者救回。

維瑪拉指出，他任職於伯明翰伊莉莎白女王醫院，當天他正帶著母親返回家鄉班加羅爾，沒想到卻在機上遇到心臟驟停的病患。他說，「儘管我接受過高級生命維持訓練，但是這是我第一次實際執行。在4萬英呎（約1.2萬公尺）高空做這件事非常可怕。」

病患獲救後則是含淚感謝維瑪拉，而飛機在經過10個小時的飛行並降落印度後，全機乘客也都為維瑪拉的英勇行徑致上歡呼。

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