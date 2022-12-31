車上有不明包裹　他一拿「當場炸飛」影片曝！胸口破洞浴血慘死

記者葉睿涵／綜合報導

馬來西亞28歲男子蔡霖豐（音譯）30日晚間發現，自己的車子引擎蓋被人放置了一個不明包裹，於是上前拿起查看，沒想到包裹竟突然炸開，飛出大量刀片，導致蔡男的身體、手臂嚴重受傷，胸口更是被炸出一個大洞，全身浴血，送醫後因傷勢嚴重，於當晚9時45分不治身亡。

▲馬來西亞30日發生恐怖的炸彈包裹事件，28歲的蔡霖豐因傷勢過重，送院後不治身亡。（圖／翻攝自Facebook）

綜合當地媒體報導，這起恐怖的「炸彈包裹事件」發生於30日晚間8時左右。現場監視器畫面可見，事發前有一名戴著口罩的黑衣人將一個紅色袋子放到死者車上，隨即迅速離開。不過，由於當時天色很黑，因此監控並未拍到黑衣人的長相，也無法從畫面斷定其種族。

▲蔡霖豐拿起包裹後突然發生爆炸。（圖／翻攝自Facebook）

不久後，從附近餐廳步出的蔡男走到車旁，好奇地拿起袋子，不料袋子卻瞬間冒出滾滾濃煙，同時發出猛烈巨響，蔡男在一片火光中被炸飛。一名當時在現場的目擊者透露，蔡男並未在爆炸發生後當場死亡，而是倒在血泊中小聲求救，而現場民眾也緊急將他送院搶救。

警方調查後認為這起案件應是熟人所為，因為黑衣人精準地鎖定了死者的轎車，而且還確保蔡男會親自將包裹拿走；兇手還特別在包裹裡放置了威力強大的炸彈和數個刀片，就是想要借助爆炸力將刀片射入死者體內，勢要置蔡男於死地。此外，死者生前也曾告訴同事有人想要對付他。

目前警方已將現場封鎖，並援引刑事法典第302條（謀殺）來調查此案，以探尋兇手的犯案動機。據悉，警方現已尋獲多個爆炸物，而且也查出蔡男生前曾報案，稱自己被高利貸追債，其轎車還曾被潑紅漆。報導稱，這起爆炸事件發生的地點與警局僅隔一條街，因此兇手可謂是相當大膽。