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女星被下降頭20年！口吐刀片鐵釘、私處流血半年　6巫師發功也無解

▲▼楊塔莎自曝被熟人下降，導致她20年來飽受口吐刀片、鐵釘，私處流血等身心折磨。（圖／翻攝自IG）

▲楊塔莎自曝被熟人下降，導致她20年來飽受口吐刀片、鐵釘，私處流血等身心折磨。（圖／翻攝自IG）

記者葉睿涵／綜合報導

馬來西亞女藝人楊塔莎（Tash Yong）自曝被熟人下降，導致她20年來飽受口吐刀片、鐵釘，私處流血等身心折磨，就連親近的家人也受巫術干擾，讓她生活苦不堪言。

楊塔莎在接受當地媒體採訪時透露，她被施展巫術後，這20多年從沒過上一天安寧日子，「我的嘴裡會不時吐出頭髮、刀片、別針、生鏽的鐵釘，還有石頭。我知道對我下降的不是外人，而是熟人所為。我找過6位宗教師為我解降，但他們都指向同一個人，而且即使他們為我施法，我的折磨還是沒有減少」。

她形容，她最痛苦的日子發生於2007年，「當時我的私處有6個月的時間一直在不停流血，從未間斷過，導致我受盡壓力，最後只能離家出走到馬六甲去投靠我的繼母」。然而，楊塔莎的苦難日子並未隨著她的出走結束。為了幫助楊塔莎走出困境，繼母四處尋醫，沒想到繼母竟也因此受到巫術干擾病倒。

原來，楊塔莎因為害怕獨自睡覺，於是便睡在了繼母身旁，沒想到繼母卻因此變得行為怪異，「她睡到一半臉色會突然大變，甚至有可能全家人都受影響」。然而巫術對楊塔莎造成的困擾不僅如此，她的演藝事業也變得舉步艱難，「藝人的工作很講究眼緣，但我被施咒後，別人就會覺得我很難相處，做什麼別人都看不順眼」。

除此之外，楊塔莎經營的零食事業原本已到達發展期，沒想到公司也受巫術影響，員工突然喪失努力拼搏的鬥志，導致生意一落千丈。儘管楊塔莎被下降後不幸纏身，但她仍抱持著堅強、樂觀的心態面對生活，並對自己的宗教信仰更加虔誠了。

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