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竹市迎新年　高虹安帶一級主管元旦升旗：共同打造五安心城市

▲新竹市府2023元旦升旗。（圖／新竹市府提供）

▲新竹市2023元旦升旗。（圖／市府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

迎接2023新的一年到來，新竹市政府今（1）日上午7點30分，由新任市長高虹安帶領市府一級主管團隊在市府前廣場舉行元旦升旗典禮。周邊也準備早安市集及藝文表演，與民眾一起迎接2023年美好的第一天。

高虹安市長說，首次參加升旗典禮，感謝市民朋友給她這個寶貴的機會，為全體新竹市民服務，未來更加倍努力，絕不辜負大家的託付和期待。新的一年，新竹市應該「多一點專業，少一點政治」。在全球經濟面臨危機下，新竹市是首當其賞衝的科技城，更要團結合作，迎接未來巨大挑戰，讓新竹市成為國際科技都。

▲新竹市府2023元旦升旗。（圖／新竹市府提供）

▲▼高虹安市長說，首次參加升旗典禮，感謝市民朋友給她這個寶貴的機會，為全體新竹市民服務，未來更加倍努力，絕不辜負大家的託付和期待。

▲新竹市府2023元旦升旗。（圖／新竹市府提供）

高虹安市長表示，孩子是國家和城市未來的希望，市府有責任照顧好每一位孩子，也會延續老人福利，讓長輩們活得健康、樂活又安心。更加速推動社會住宅、租金補貼政策，讓新竹市成為安居城市。

困擾許久的交通問題，在上任第二天，已責成交通處成立交通改善小組，進行全盤的交通改善計畫，同時與新竹縣攜手合作，加速替代道路新闢工程，輔以配套措施，改善交通問題。

高虹安市長表示，上任一週來，每天日以繼夜，加緊腳步盡快實現承諾市民朋友的願景，未來與市府團隊共同努力為新竹市創造宜居城市，並許下三個新竹新希望，第一，希望市民朋友健康平安、疫情退散。第二，希望市政建設發展務實又高效率。第三，希望共同打造新竹市成為，市府關心、老人暖心、家長放心、小孩開心、企業有信心的「五安心城市」。

社會處李季縈代理處長說明，今天升旗典禮，由JF太鼓及Fantasia人聲樂團帶領市民朋友一起唱國歌揭開序幕。由晶晶兒童合唱團、新竹young起來與MIKI 兒童街舞，這組年齡相差63歲的跨齡演出，以活潑、健康活力方式，帶動現場歡樂氛圍。

社會處補充，除了升旗典禮外，周邊安排20攤獨家限定早安市集，超過50種餐點，民眾可以至專屬飲食專區用餐，並欣賞鄭如鈞、范書雅、Jerry Workhouse三組歌手的精彩獻唱，現場也安排小丑魔術菲力跟小朋友同歡樂，讓市民朋友在2023年的第一天，度過美好溫馨的早晨。

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