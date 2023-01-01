2024是戰爭與和平的選擇！　馬英九：票投國民黨「兩岸無戰場」

▲朱立倫、馬英九出席「元旦升旗，早起打拚」112年國民黨中央升旗活動。（圖／記者周宸亘攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨今（1）日於中央黨部前方廣場舉辦升旗典禮，前總統馬英九出席致詞表示，本次九合一選舉國民黨拿下14縣市，要謝謝黨主席朱立倫的領導；放眼新的一年，他強調國安戰略應是「備戰、避戰、謀和」，尤其明年總統選舉就是「戰爭與和平」的選擇，必須要讓民眾知道，「票投民進黨，青年上戰場，票投國民黨，兩岸無戰場」。

馬英九致詞首先指出，本次九合一選舉國民黨拿下14縣市，占所有縣市比重達63％，因此請支持者謝謝朱立倫的領導。但他話鋒一轉，指出隨後的縣市議長選舉狀況多，希望黨中央檢討改進，在士氣提振之下，繼續打好未來2次立委補選及明年總統及立委選舉。

提到立委補選，馬英九表示，1月8日的第3選區立委補選，希望戶籍在選區內的黨員都出來投票，支持黨籍候選人王鴻薇。他亦補充，本次地方選舉獲勝，王鴻薇的貢獻甚大，希望她進入立院繼續發揮打假除弊的專業。

針對總統蔡英文將兵役延長，馬英九表示，自己一向認為國安戰略應是「備戰、避戰、謀和」，但過去6年蔡政府推動抗中保台，造成兩岸關係空前緊張，導致兩岸政策荒腔走板，這是民進黨執政一大錯誤。所以他強調，明年總統選舉就是「戰爭與和平」的選擇，不只是要備戰，也要避戰，而避戰在消極方面是要不挑釁，在積極方面則是要開放小三通。

馬英九強調，必須要讓民眾知道，「票投民進黨，青年上戰場，票投國民黨，兩岸無戰場」，他接著帶領在場人士一起高喊這句口號，顯得相當高興。

▲朱立倫、馬英九出席「元旦升旗，早起打拚」112年國民黨中央升旗活動。（圖／記者周宸亘攝）