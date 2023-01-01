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嘆國民黨曾走錯的路　朱立倫談2024：放下自我！無私無我爭取勝選

▲▼朱立倫、馬英九出席「元旦升旗，早起打拚」112年國民黨中央升旗活動。（圖／記者周宸亘攝）

▲朱立倫、馬英九出席「元旦升旗，早起打拚」112年國民黨中央升旗活動。（圖／記者周宸亘攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨今（1）日於中央黨部前廣場舉行元旦升旗活動，黨主席朱立倫致詞時表示，去年是團結改革的一年，國民黨一定要走對的路、提對的人，放下自我，以大我為原則，無私無我團結努力，爭取明年的勝利，不會沉溺1分鐘1126的勝選。國民黨一定會堅持愛台灣的路線，為全民拚好日子；而國民黨過去曾經走過錯誤的路，曾經需要反省、檢討，一定會更努力、更謙卑。

朱立倫說，民國111年是全黨團結改革的一年，過去這一年，國民黨不斷的改革、團結、奮鬥，走過非常艱辛、非常困難的時期，但也終於迎向去年年底九合一大選的勝選，這是全黨同志團結努力、不斷改革奮鬥的成果。國民黨一定要走對的路、提對的人，國民黨一定要無私無我、團結努力才能勝選。國民黨的路線就是為全民拚好日子，讓大家能安心、安定、安全，因此，國民黨堅持提名中道、理性、穩健、務實、清清白白、實實在在的候選人來獲得大家的肯定。

朱立倫強調，每位執政縣市長都是秉持這樣原則，獲得絕大多數台灣人民的肯定，國民黨不但要走對的路、提對的人，更重要是放下自我，以整體大我為原則，無私無我的團結努力，共同爭取人民認同。

提到對外關係，朱立倫指出，過去這一年，對美關係國民黨設立了駐美代表處，對日本、歐洲等民主國家也都有非常密切交流、合作，兩岸關係更是重中之重，國民黨會堅持黨綱、黨章規範，持續推動兩岸不斷交流、對話，取代民進黨不斷製造的交惡跟對抗，相信唯有和平才能讓民眾過好日子，這是國民黨最重要的基礎。從過去馬前總統執政時期所堅定的立場「親美、友日、和陸」，而和陸是非常重要，也是重中之重，是國民黨堅持的路線，

談到對內民生議題，朱立倫說，2022年是民眾最辛苦的一年，民眾最痛苦的就是「漲」字，萬物齊漲、房價高漲、物價高漲，只有薪水不漲，民眾過苦日子，所以民眾非常期待國民黨所有當選的縣市長能夠努力拚經濟，為人民創造好日子；立法院黨團更要秉持這樣決心，讓民眾感受到國民黨全力為人民拚好日子的決心。

朱立倫指出，最近「還稅於民」等重要主張來自國民黨，「我們要求一定要發現金！」不要再找民眾的麻煩；除了物價齊漲以外，朱立倫表示，民眾更感受到兵凶戰危、不安心、不安定的感覺，國民黨持續兩岸交流對話，創造和平的環境，更堅定地支持國防改革，讓我們能有堅強國防，加上和平的對話，我們希望創造更和平的環境，這是國民黨雙D的立場，也是為民眾拚好日子，讓大家能安心安定過日子的決心。

提到治安的混亂，朱立倫表示，最近不斷的槍擊事件，讓民眾沒有辦法安全安定的過日子，這不但是政府的責任，是中央的責任，而國民黨執政縣市也會保障大家能安心過年。他強調，一個政府最重要的目標是為人民努力，而不是為政黨服務，國民黨過去曾經走過錯誤的路，曾經需要反省、檢討，一定會更努力、更謙卑，不會沉溺於一分鐘1126的勝選，即將面對的每一場補選中，全黨會一致努力、團結，爭取每一步的成功。

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