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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文提醒習近平「主席」　解放軍軍事活動無助兩岸關係

▲▼蔡英文發表2023元旦最新談話四大目標。（圖／記者呂晏慈攝）

▲總統蔡英文新年談話觸及兩岸議題。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

針對中國國家主席習近平新年賀詞提到「海峽兩岸一家親」、「衷心希望兩岸同胞相向而行」等語，總統蔡英文1日上午發表2023新年談話時表示，「我要提醒，台灣周邊解放軍的軍事活動並無助於兩岸的關係，也無助於區域的和平穩定」；另對於民進黨政府是否將「抗中保台」論述調整為「和平保台」？她說，維持兩岸和平穩定是共同目標。

蔡英文今天上午由副總統賴清德陪同，發表新年談話，隨後接受媒體提問，有媒體詢問，在新的一年裡面，總統怎麼看待兩岸關係的新挑戰？蔡英文表示，她有注意到習近平「主席」在昨天的講話，也有注意到習用比較和緩的方式來表達，「但是我要提醒，台灣周邊解放軍的軍事活動並無助於兩岸的關係，也無助於區域的和平穩定。」

蔡英文直言，至於台灣在疫後、2023年共同的課題是什麼呢？她覺得，疫後兩岸人民恢復健康永續的交流，還有在全球經濟動能減緩的情勢底下，必須各自應對各種經濟情勢變化，在此同時，「我們也有共同的義務，要來維持台海區域的和平穩定，這些都是兩岸必須共同面對的責任。」

此外，也有媒體關注，賴清德日前曾提出「和平保台」，是否代表將民進黨「抗中保台」的論述調整到「和平保台」？蔡英文當場回頭看賴清德問，「你要回答嗎？」賴則伸出雙手說，記者是問總統，請總統回答。

蔡英文便說，「那我就一併回答了」，其實無論是什麼樣的想法，民進黨政府的目標都是一致的，也就是持續維持兩岸和平穩定，這是共同的目標，同時在保衛台灣方面，也必須再強化國防的各項準備，有一個比較充足、保護台灣的力量。

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