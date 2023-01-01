　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

屏東市元旦升旗暨健行　民眾熱絡頂風寒迎新年

▲屏東市公所舉行示旦升旗暨健行活動 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲屏東市公所舉行示旦升旗暨健行活動 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市公所辦理元旦升旗典禮暨健行活動，1月1日清晨在千禧公園盛大登場，在市長周佳琪及市民代表會主席蕭國亮、副主席林韋呈及立委廖婉汝、縣議員方一祥、蘇資婷及梁育慈等人共同鳴槍後開走，場面熱絡；其中有不少民眾頂著風寒，從地外縣市專程加加升旗典禮，場面感人。

▲屏東市公所舉行示旦升旗暨健行活動 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲屏東市公所舉行示旦升旗暨健行活動 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

今天清晨天透微光，千禧公園的草地沾著露水，在廣場上已聚集早起參加健行的人潮，屏東市長周佳琪一早到現場先慰問辛苦的市公所人員準備此次升旗及健走活動，並和民眾親切問早問好。
6點半活動準時開始，在周市長的熱情帶領下，大家一起高唱國歌，在樂聲中仰望冉冉升起的國旗，一齊為國家獻上誠摯的祝福，祈願新的一年平安美滿。

她表示，看到現場民眾手持國旗旗海飄揚，內心非常感動及激動，新的一年，將率領市公所團隊做好市政，為市民爭取更好的福址；元旦健行大步走，屏東市政向前行，並祝賀屏東市鄉親父老新年快樂，幸福、平安，好生活。

元旦升旗典禮完成後，隨即由周市長邀請主席蕭國亮等人共同鳴槍，展開全民健行活動；從千禧公園出發，經由勝利東路、消防分隊旁沿溪步道，到玉皇宮前公有停車場中途站，再由自立路沿溪步道，到豐田豐榮里活動中心領取活動紀念品，最後終點回到千禧公園，繞行一周，也象徵活動圓滿、新年圓滿。

全程約4.1公里的健行，還能欣賞萬年溪美景，市民朋友攜家帶眷、呼朋引伴走完全程，用雙腳為我們所處的這片土地祈福，以健康的腳步、活力的心情，迎接幸福一整年。市公所也貼心準備限量紀念品，送給全程參與活動的市民朋友，迎接全新的2023年。

ET快訊
排爆！　紫南宮外驚見百頂帳篷
羅志祥跨年表演「超猛1關鍵」被讚全台最強　PTT全服了
日本實施陸客「入境普篩」！　首日爆90例陽性
師傅開「客戶福斯」竟撞爛！　老闆遭控不認帳
白冰冰跨年淋雨唱《First Love》！　一開口驚呆：聽完
全文／蔡英文新年談話籲北京　「對話才有安全和幸福」
2023哪場跨年最強　這縣市獲一面倒點名

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

Global Mall屏東市春節檔期祭3大好康　「一起環遊世界」

展望未來 攜手向前　台南市政府舉辦2023年元旦升旗典禮

台南青銀福利新年報到　加碼生育津貼、青創及首購貸款利息補貼

屏東市元旦升旗暨健行　民眾熱絡頂風寒迎新年

台中跨年晚會188秒煙火嗨迎2023！ 盧秀燕「超省話」10字獻祝福

麗寶跨年晚會湧10萬人　330秒高空摩天輪煙火秀嗨翻全場

1.2萬人齊聚劍湖山世界　「旺兔耀飛摩天輪」跨年煙火High迎2023

長庚科大全國私立大學註冊率第1名　加碼增聘28名專任老師…

搶春節送禮商機！台中老餅鋪丰丹推超浮誇禮籃　85度C豪推12款伴手禮

跨年元旦疏運　中壢監理站：搭乘大眾運輸享優惠

蔡依林跨年夜「雙球撐爆馬甲」辣翻！　超狂銀盔戰袍S曲線全看光

孝琳台北跨年《Touch my body》開場　全程開全麥《So What》高音超猛

「台南姊夫」AKIRA台南跨年　又彈吉他又唱跳帥度爆表

薔薔硬聞她「妹妹」直呼：有怪味　NanaQ崩潰痛哭「大家一直罵我髒」

AKIRA首登台跨年！降臨桃園　揪放浪兄弟SHOKICHI《LA LA LA love song》

五月天阿信虧奶茶「年輕人只用IG」　她笑：請留言《成全》是劉若英的

台中高中妹熱舞仙氣爆表　 6.8萬人朝聖：漂亮到哭

女三寶國道「左右鬼切」　駕駛罵翻：是在酒醉？

問兒最愛誰...他秒回姊姊　暖心影片曝姊弟甜蜜互動

車手詐老翁50萬「看不下去」　計程車司機連人帶錢送警局

Global Mall屏東市春節檔期祭3大好康　「一起環遊世界」

展望未來 攜手向前　台南市政府舉辦2023年元旦升旗典禮

台南青銀福利新年報到　加碼生育津貼、青創及首購貸款利息補貼

屏東市元旦升旗暨健行　民眾熱絡頂風寒迎新年

台中跨年晚會188秒煙火嗨迎2023！ 盧秀燕「超省話」10字獻祝福

麗寶跨年晚會湧10萬人　330秒高空摩天輪煙火秀嗨翻全場

1.2萬人齊聚劍湖山世界　「旺兔耀飛摩天輪」跨年煙火High迎2023

長庚科大全國私立大學註冊率第1名　加碼增聘28名專任老師…

搶春節送禮商機！台中老餅鋪丰丹推超浮誇禮籃　85度C豪推12款伴手禮

跨年元旦疏運　中壢監理站：搭乘大眾運輸享優惠

解放軍公布30秒影片！控美軍機危險「擠壓」：嚴重違反國際法

曾文水庫人工增雨　經濟部水利署待命！

大陸多地公開感染率調查結果！北京超8成人染疫　四川破6成

元旦表演「凌晨三點就集合」　中山女高旗槍隊「禦寒藏玄機」

《ETtoday新聞雲》2022年度新聞人物出爐　第一名台灣人最不捨

澤倫斯基新年演說　預測2023戰勝俄羅斯

花1.3萬看101煙火卻「完全找不到」！飯店解釋1句…她轟：黑心詐騙

被蔣萬安搭話！柯文哲提敬老金2問題　再酸蔣市府「走復古風」

改組聲浪不停！陳其邁謝謝蘇貞昌：內閣穩定政局才會穩定

防泌尿道感染！　泌尿醫激推：女生可多吃11種水果

土撥鼠沉思被媽叫名字打擾　前3次逐漸臭臉第4次怒跑走

地方熱門新聞

義大999秒跨年煙火秀　打造奇幻夜空

台中跨年晚會188秒煙火嗨迎2023

1.2萬遊客齊聚劍湖山　煙火迎2023

麗寶跨年晚會330秒煙火秀嗨翻

顏寬恒「失散多年的弟弟」現身沙鹿！

高雄夢時代「180秒高空花火」迎2023

空拍直擊！高雄夢時代跨年現場爆人潮

中原大學新生註冊率100%　連續5年全國第一

台中防梨泰院慘案啟動防踏機制

跨年元旦疏運　搭乘大眾運輸享優惠

2023台中跨年夜八三夭熱力開唱　

台南好停車路邊停車不收費

LIVE／麗寶夯團接力熱唱　全場嗨翻倒數

花蓮元旦健走抽大獎　300項大獎中獎機率高

更多熱門

相關新聞

2024是戰爭與和平的選擇！　馬英九：票投國民黨「兩岸無戰場」

2024是戰爭與和平的選擇！　馬英九：票投國民黨「兩岸無戰場」

國民黨今（1）日於中央黨部前方廣場舉辦升旗典禮，前總統馬英九出席致詞表示，本次九合一選舉國民黨拿下14縣市，要謝謝黨主席朱立倫的領導；放眼新的一年，他強調國安戰略應是「備戰、避戰、謀和」，尤其明年總統選舉就是「戰爭與和平」的選擇，必須要讓民眾知道，「票投民進黨，青年上戰場，票投國民黨，兩岸無戰場」。

嘆國民黨曾走錯的路　朱立倫談2024「放下自我」

嘆國民黨曾走錯的路　朱立倫談2024「放下自我」

全文／蔡英文新年談話　「對話才有幸福」

全文／蔡英文新年談話　「對話才有幸福」

蔡英文：中國疫情升溫　願基於人道關懷提供協助

蔡英文：中國疫情升溫　願基於人道關懷提供協助

「注意到習近平講話方式緩和」 蔡英文：2023課題兩岸恢復交流

「注意到習近平講話方式緩和」 蔡英文：2023課題兩岸恢復交流

關鍵字：

周佳琪屏東市市長元旦健行升旗

讀者迴響

熱門新聞

蔡依林終於唱「周杰倫的歌」全場瘋了

即／Joeman證實熱戀中！元旦照閃炸

高中妹「連體衣熱舞」仙氣爆表　7萬人朝聖

台北跨年爛　粉絲大罵掀論戰

出事了！五月天阿信唱一半突哀嚎

2023哪場跨年最強　這縣市獲一面倒點名

何炅主持跨年「突在台上哭了」！脫稿發言被讚爆

42歲蔡依林跨年突宣布：有曖昧對象！

即／台北西門町大火「濃煙竄天」

快訊／IU親發聲！甜蜜認了「1原因愛上李鍾碩」

國道左右鬼切！女駕駛一下車全場安靜

快訊／確定暫不普發現金？　蔡英文：決定不容易！為國家請國人理解

101煙火300秒點亮2023　ETtoday祝新年快樂

15大新制今起上路！　必看4圖「藏6萬元補助」

性感逼人！陳芳語「緊身連體衣」超辣

更多

最夯影音

更多
蔡依林跨年夜「雙球撐爆馬甲」辣翻！　超狂銀盔戰袍S曲線全看光

蔡依林跨年夜「雙球撐爆馬甲」辣翻！　超狂銀盔戰袍S曲線全看光
孝琳台北跨年《Touch my body》開場　全程開全麥《So What》高音超猛

孝琳台北跨年《Touch my body》開場　全程開全麥《So What》高音超猛

「台南姊夫」AKIRA台南跨年　又彈吉他又唱跳帥度爆表

「台南姊夫」AKIRA台南跨年　又彈吉他又唱跳帥度爆表

薔薔硬聞她「妹妹」直呼：有怪味　NanaQ崩潰痛哭「大家一直罵我髒」

薔薔硬聞她「妹妹」直呼：有怪味　NanaQ崩潰痛哭「大家一直罵我髒」

AKIRA首登台跨年！降臨桃園　揪放浪兄弟SHOKICHI《LA LA LA love song》

AKIRA首登台跨年！降臨桃園　揪放浪兄弟SHOKICHI《LA LA LA love song》

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面