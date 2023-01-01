屏東市元旦升旗暨健行　民眾熱絡頂風寒迎新年

▲屏東市公所舉行示旦升旗暨健行活動 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市公所辦理元旦升旗典禮暨健行活動，1月1日清晨在千禧公園盛大登場，在市長周佳琪及市民代表會主席蕭國亮、副主席林韋呈及立委廖婉汝、縣議員方一祥、蘇資婷及梁育慈等人共同鳴槍後開走，場面熱絡；其中有不少民眾頂著風寒，從地外縣市專程加加升旗典禮，場面感人。

今天清晨天透微光，千禧公園的草地沾著露水，在廣場上已聚集早起參加健行的人潮，屏東市長周佳琪一早到現場先慰問辛苦的市公所人員準備此次升旗及健走活動，並和民眾親切問早問好。

6點半活動準時開始，在周市長的熱情帶領下，大家一起高唱國歌，在樂聲中仰望冉冉升起的國旗，一齊為國家獻上誠摯的祝福，祈願新的一年平安美滿。

她表示，看到現場民眾手持國旗旗海飄揚，內心非常感動及激動，新的一年，將率領市公所團隊做好市政，為市民爭取更好的福址；元旦健行大步走，屏東市政向前行，並祝賀屏東市鄉親父老新年快樂，幸福、平安，好生活。

元旦升旗典禮完成後，隨即由周市長邀請主席蕭國亮等人共同鳴槍，展開全民健行活動；從千禧公園出發，經由勝利東路、消防分隊旁沿溪步道，到玉皇宮前公有停車場中途站，再由自立路沿溪步道，到豐田豐榮里活動中心領取活動紀念品，最後終點回到千禧公園，繞行一周，也象徵活動圓滿、新年圓滿。

全程約4.1公里的健行，還能欣賞萬年溪美景，市民朋友攜家帶眷、呼朋引伴走完全程，用雙腳為我們所處的這片土地祈福，以健康的腳步、活力的心情，迎接幸福一整年。市公所也貼心準備限量紀念品，送給全程參與活動的市民朋友，迎接全新的2023年。