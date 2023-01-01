尾隨妙齡女露下體！北捷遛鳥怪客到案...一查是慣犯

▲陳姓老翁在北市捷運站內尾隨女客遛鳥，遭警方鎖定約談。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪／台北報導

2022年12月4日捷運後山埤站有一旅客行經站體充電區，發現另名老翁尾隨一名妙齡女子，將短褲拉到鼠蹊部，露出下體做出不雅動作，目擊民眾看到立刻上前制止，遛鳥翁見行跡敗露便匆忙離去，警方著手展開調查。

北市捷運警察隊透過網路巡邏，發現有民眾po文反映上述案件立刻展開調查，捷運警察過濾後山埤站內站外數十支監視器鏡頭，循線鎖定遛鳥犯嫌案發後逃逸路線。

警方確定犯嫌身分後，多日派員到案發現場詢問周遭住戶、店家，在查訪過程中，警方眼尖發現路邊一男子與犯嫌外觀特徵相符，當場查獲涉嫌對妙齡女遛鳥的陳姓老翁（66歲）到案。

警方擴大監視器影像及相關案類比對，發現陳嫌除犯本案外，還涉及2022年8月31日、在淡水信義線列車車廂另件遛鳥騷擾乘客事件，兩案均依妨害風化罪嫌移送法辦。

捷運警察隊統計，2022年全年度、在捷運系統內之妨害風化案件計有4件；《刑法》第234條規定，意圖供人觀覽，公然為猥褻之行為者，處一年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金。捷運警方呼籲民眾：捷運站體、車廂內密布監視影像，請犯嫌切勿心存僥倖，以免觸犯法網吃上官司。

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