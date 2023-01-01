快訊／大甲街友隨機攻擊！徒手K女子頭部　人抓到了

▲台中大甲花園城社區12月31日傳出街友徒手攻擊人。（圖／翻攝自Facebook／我愛大甲2，下同）



記者許權毅／台中報導

台中大甲傳隨機攻擊！12月31日一名李女在自家門前遭一名不明男子徒手攻擊，監視器畫面拍下平頭男大搖大擺靠近李女，接著往李女頭部揮拳，所幸李女頭戴安全帽，無明顯外傷，送醫後發現有輕微腦震盪。大甲警方鎖定為一名鄭男深入追查，今（1）日上午10點找到55歲鄭男，正帶返所內了解攻擊原因。

一名王男在大甲地方社團發文指出，12月31日下午2時許，48歲李女在育英路、大甲花園城前遇到隨機攻擊後腦勺，該男身上穿著英文「P」字圖樣，呼籲附近鄉親有看到此人要注意。貼文一出馬上引起許多在地人關注，紛紛指出「他常出沒」、「買啤酒錢不夠會在人家車門邊徘徊」，民眾指出，該男疑似是附近的街友，只要身上錢不夠就會向住戶索要。

大甲警方表示，獲報後立刻鎖定為一名鄭姓男子，但該男行蹤不明，持續擴大調閱監視器追查。大甲所長李建興表示，今（1）日上午10時30分在某處找到鄭男，並將其帶返所內釐清攻擊原因。初步了解，鄭男居無定所、露宿街頭，自稱是「肚子餓跟人起口角」，詳細原因待釐清。另報案人暫未提出告訴，已告知相關權益，抄登備查。