　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／大甲街友隨機攻擊！徒手K女子頭部　人抓到了

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／我愛大甲2）

▲台中大甲花園城社區12月31日傳出街友徒手攻擊人。（圖／翻攝自Facebook／我愛大甲2，下同）

記者許權毅／台中報導

台中大甲傳隨機攻擊！12月31日一名李女在自家門前遭一名不明男子徒手攻擊，監視器畫面拍下平頭男大搖大擺靠近李女，接著往李女頭部揮拳，所幸李女頭戴安全帽，無明顯外傷，送醫後發現有輕微腦震盪。大甲警方鎖定為一名鄭男深入追查，今（1）日上午10點找到55歲鄭男，正帶返所內了解攻擊原因。

一名王男在大甲地方社團發文指出，12月31日下午2時許，48歲李女在育英路、大甲花園城前遇到隨機攻擊後腦勺，該男身上穿著英文「P」字圖樣，呼籲附近鄉親有看到此人要注意。貼文一出馬上引起許多在地人關注，紛紛指出「他常出沒」、「買啤酒錢不夠會在人家車門邊徘徊」，民眾指出，該男疑似是附近的街友，只要身上錢不夠就會向住戶索要。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／我愛大甲2）

大甲警方表示，獲報後立刻鎖定為一名鄭姓男子，但該男行蹤不明，持續擴大調閱監視器追查。大甲所長李建興表示，今（1）日上午10時30分在某處找到鄭男，並將其帶返所內釐清攻擊原因。初步了解，鄭男居無定所、露宿街頭，自稱是「肚子餓跟人起口角」，詳細原因待釐清。另報案人暫未提出告訴，已告知相關權益，抄登備查。

ET快訊
獨／得分王Thank You！　他確定走人
張韶涵跨年開唱大走音！一唱嚇壞人　網PO現場片怒了
快訊／翁立友結婚了！　正妹老婆首度曝光
才跨新年！　西門町30年老店無限期停業
張育成不打經典賽！　臉書被灌爆：逃兵仔
快訊／台中隨機攻擊！　女子被揍到腦震盪
洗澡突哭喊一句話！　媽驚覺女童遭斷臂狼父猥褻
長榮航勤年終僅1個月！員工怒休假　航班大亂

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

桃園男酒後坐5樓遮雨棚　友人苦勸他更火...警消合力拉回屋內

台南騎士平交道催油門撞欄桿7次！列車司機嚇到鳴笛　警方回應了

獨／高雄跨年街頭拳賽！樓上開趴噪音引爆3年怒火　2男濺血送醫

網購20萬煙火慶新年！警消一見全查扣可罰150萬…他臉綠了

快訊／大甲街友隨機攻擊！徒手K女子頭部　人抓到了

70歲翁一周要6次！「這裡」被切掉反而更想要　妻下體發炎崩潰求離

一個吃不飽！萬華街友重複領便當　與工作人員口角互推

「證券行員」話術誘投資股票　桃園男50萬積蓄險泡湯

尾隨妙齡女露下體！北捷遛鳥怪客到案...一查是慣犯

元旦離奇車禍！駕駛逆向「撞2車+電線桿」　BMW慘遭推落稻田

蔡依林跨年夜「雙球撐爆馬甲」辣翻！　超狂銀盔戰袍S曲線全看光

孝琳台北跨年《Touch my body》開場　全程開全麥《So What》高音超猛

「台南姊夫」AKIRA台南跨年　又彈吉他又唱跳帥度爆表

薔薔硬聞她「妹妹」直呼：有怪味　NanaQ崩潰痛哭「大家一直罵我髒」

AKIRA首登台跨年！降臨桃園　揪放浪兄弟SHOKICHI《LA LA LA love song》

五月天阿信虧奶茶「年輕人只用IG」　她笑：請留言《成全》是劉若英的

台中高中妹熱舞仙氣爆表　 6.8萬人朝聖：漂亮到哭

女三寶國道「左右鬼切」　駕駛罵翻：是在酒醉？

問兒最愛誰...他秒回姊姊　暖心影片曝姊弟甜蜜互動

車手詐老翁50萬「看不下去」　計程車司機連人帶錢送警局

桃園男酒後坐5樓遮雨棚　友人苦勸他更火...警消合力拉回屋內

台南騎士平交道催油門撞欄桿7次！列車司機嚇到鳴笛　警方回應了

獨／高雄跨年街頭拳賽！樓上開趴噪音引爆3年怒火　2男濺血送醫

網購20萬煙火慶新年！警消一見全查扣可罰150萬…他臉綠了

快訊／大甲街友隨機攻擊！徒手K女子頭部　人抓到了

70歲翁一周要6次！「這裡」被切掉反而更想要　妻下體發炎崩潰求離

一個吃不飽！萬華街友重複領便當　與工作人員口角互推

「證券行員」話術誘投資股票　桃園男50萬積蓄險泡湯

尾隨妙齡女露下體！北捷遛鳥怪客到案...一查是慣犯

元旦離奇車禍！駕駛逆向「撞2車+電線桿」　BMW慘遭推落稻田

年終僅1個月！員工集體請假「航班大誤點」　長榮航勤：調人力支援

300秒煙火秀！花蓮跨年吸睛魅力　現場擠進6萬人在線觀看10萬

「亡父明牌」顯靈！男聽爸爸的話買彩券　幸運中135萬

獨／T1職籃得分王離隊！　台啤英熊愛禮腳傷確定走人

正妹網美開直播玩嗨了！下秒掀上衣「大秀美胸」　露出性感紋身　

全球化已死也不怕！專家：台灣等5大強國組隊　半導體「再復興」

桃園男酒後坐5樓遮雨棚　友人苦勸他更火...警消合力拉回屋內

800萬辣模搭飛機「後腦爆開濺血」！膿汁噴出發臭　駭人模樣曝光

加拿大、澳洲宣布　中港澳入境旅客須出示陰性證明

台東元旦升旗 饒慶鈴：持續推動「慢經濟、快思維」

飼主假裝吃完德國牧羊犬肉肉　牠委屈卻無怨言：妳開心就好

社會熱門新聞

國道左右鬼切！女駕駛一下車全場安靜

即／台北西門町大火「濃煙竄天」

跨年見網友　她慘被「全裸囚禁」痛毆

2023才10分鐘⋯高雄連2火警

丈夫闖紅燈1死1傷　妻目睹崩潰痛哭

洗澡突哭喊：BB痛！5歲女童驚吐斷臂狼父手肘猥褻

即／大甲男隨機攻擊女子！人抓到了

大哥女人不爽開趴很吵　勸告被呼巴掌

即／長瀨昆妮「連結」連千毅影片瘋傳　他們回應了

人夫劈女同事喊「下面會興奮」　妻見對話吉了

妻子點香碰到氧氣罩...病床丈夫上半身燃燒死亡

開保時捷回家拜年趁這次　300萬凱燕1／4拍賣

印度人也賣愛心筆！索9000元　聽到這句話快跑

70歲翁一周要6次！　妻下體發炎崩潰求離

更多熱門

相關新聞

2023台中跨年夜八三夭熱力開唱　

2023台中跨年夜八三夭熱力開唱　

年末最後倒數，迎接嶄新2023！台中跨年晚會「2023閃耀台中跨年夜」31日晚上7時準時展開，主持人阿KEN賣力帶動現場氣氛，一路嗨到1月1日凌晨1時，舉辦場地在六都最大的台中水湳中央公園，卡司更橫掃全台晚會，由搖滾天團八三夭以傳唱度極高的歌曲「東區東區」開場，情歌天王周興哲壓軸，跨年後第一棒則是迷幻歌王林宥嘉，吸引4萬名觀眾入場。市長盧秀燕也將上台簡短傳達對新年的期許，並陪伴市民倒數跨年。

名醫回家內褲換了！妻闖摩鐵抓姦小護士

名醫回家內褲換了！妻闖摩鐵抓姦小護士

BMW急速衝路口　小黃被撞到翻肚路人急救援

BMW急速衝路口　小黃被撞到翻肚路人急救援

工廠火警4死黑歷史曝光　恐嚇員工：讓你阿姨失業

工廠火警4死黑歷史曝光　恐嚇員工：讓你阿姨失業

高中妹「連體衣熱舞」仙氣爆表　7萬人朝聖

高中妹「連體衣熱舞」仙氣爆表　7萬人朝聖

關鍵字：

台中大甲攻擊街友

讀者迴響

熱門新聞

蔡依林終於唱「周杰倫的歌」全場瘋了

即／Joeman證實熱戀中！元旦照閃炸

高中妹「連體衣熱舞」仙氣爆表　7萬人朝聖

台北跨年爛　粉絲大罵掀論戰

快訊／IU親發聲！甜蜜認了「1原因愛上李鍾碩」

出事了！五月天阿信唱一半突哀嚎

2023哪場跨年最強　這縣市獲一面倒點名

白冰冰跨年唱《First Love》！一開口全場崩潰

快訊／確定暫不普發現金？　蔡英文：決定不容易！為國家請國人理解

42歲蔡依林跨年突宣布：有曖昧對象！

何炅主持跨年「突在台上哭了」！脫稿發言被讚爆

國道左右鬼切！女駕駛一下車全場安靜

即／台北西門町大火「濃煙竄天」

101煙火300秒點亮2023　ETtoday祝新年快樂

15大新制今起上路！　必看4圖「藏6萬元補助」

更多

最夯影音

更多
蔡依林跨年夜「雙球撐爆馬甲」辣翻！　超狂銀盔戰袍S曲線全看光

蔡依林跨年夜「雙球撐爆馬甲」辣翻！　超狂銀盔戰袍S曲線全看光
孝琳台北跨年《Touch my body》開場　全程開全麥《So What》高音超猛

孝琳台北跨年《Touch my body》開場　全程開全麥《So What》高音超猛

「台南姊夫」AKIRA台南跨年　又彈吉他又唱跳帥度爆表

「台南姊夫」AKIRA台南跨年　又彈吉他又唱跳帥度爆表

薔薔硬聞她「妹妹」直呼：有怪味　NanaQ崩潰痛哭「大家一直罵我髒」

薔薔硬聞她「妹妹」直呼：有怪味　NanaQ崩潰痛哭「大家一直罵我髒」

AKIRA首登台跨年！降臨桃園　揪放浪兄弟SHOKICHI《LA LA LA love song》

AKIRA首登台跨年！降臨桃園　揪放浪兄弟SHOKICHI《LA LA LA love song》

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面