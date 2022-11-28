台北市搭小黃、大眾運輸「仍要戴口罩」！違者最高罰1.5萬

▲北市交通局提醒，民眾搭乘大眾運輸仍須配戴口罩。（示意圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

中央流行疫情指揮中心28日宣布，12/1起口罩鬆綁第一階段，室外口罩解封，但室內場所仍須全程戴口罩。台北市交通局提醒，公車、捷運等大眾運輸的車內屬密閉空間，民眾搭乘雙北捷運、公車或計程車時，仍應全程佩戴口罩，如經勸導仍不願配合者，最重可處1萬5000元罰鍰。

交通局表示，公車、捷運等大眾運輸的車內屬密閉空間，為避免感染風險，雙北市搭乘公車、捷運或計程車等運輸工具仍應全程佩戴口罩，如經勸導仍不願配合者，運輸業者得予以拒載或報警處理，並得依傳染病防治法處新台幣3000至1萬5000元罰鍰。

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交通局呼籲，民眾乘車時儘量不要交談，並盡可能保持適當之社交距離，減少病從口入之機會，如有發燒或呼吸道症狀（咳嗽）的民眾前往醫院求診，切勿搭乘大眾運輸工具並應做好個人防護措施，避免感染他人。

▲12/1起放寬戴口罩等防疫措施。（圖／指揮中心提供）

12月1日起適度放寬戴口罩等防疫措施，相關規定說明如下：

一、室外空間、室外場所，取消應全程佩戴口罩之規定。惟歲末／跨年大型室外活動之口罩規定，將視近期疫情變化，另行研擬。

二、外出於室內空間、室內場所(包括車廂、船舶、航空器等運具之內部空間)，維持應全程戴口罩，但符合例外情形者，得免戴口罩。

三、符合以下例外情形者，於室內得免戴口罩，但應隨身攜帶或準備口罩。但若本身有相關症狀或與不特定對象無法保持社交距離時，仍應戴口罩：

(一)從事運動、唱歌、拍攝個人/團體照。

(二)自行開車，車內均為同住家人，或無同車者時。

(三)直播、錄影、主持、報導、致詞、演講、講課等談話性質工作或活動之正式拍攝或進行時。

(四)於溫/冷泉、烤箱、水療設施、三溫暖、蒸氣室、水域活動等易使口罩潮濕之場合。

四、外出時有飲食需求，得免戴口罩。

五、於指揮中心或主管機關指定之室內場所或活動，如符合指揮中心或主管機關之相關防疫措施，得暫時脫下

口罩。

六、餐飲場所：取消宴席不得逐桌敬酒敬茶之規定。

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