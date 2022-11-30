揪感心！微電車掛牌納管正式上路　中壢監理站工業區到點服務

▲微電車掛牌納管正式上路，中壢監理站首日工業區到點服務。（圖／中壢監理站提供）

記者楊淑媛／桃園報導

微型電動二輪車(舊稱電動自行車，簡稱微電車)自今(30)日起，正式領牌納管，為服務使用中微電車領牌方便，中壢監理站於新制上路首日特別安排至幼獅工業服務中心辦理「到點服務」，結合3家微電車經銷商、工業區及保險業者，提供納保、登記、實車查核及換領牌照一條龍之便民服務。

中壢監理站站長吳金全表示，民眾辦理微電車領牌時，需準備國民身分證（或僑民居留證）正本、印章、出廠證明、統一發票（如有遺失得由原車主以切結方式辦理）、有效期間30日以上之強制汽車責任保險證等文件及規費450元（號牌300元、行照150元），另移工需檢附雇主同意書（使用中車輛免附）至各公路監理機關辦理微電車實車查核（車架號碼與來歷憑證相符、車輛型式與安全審驗合格之型式相符、各部機件齊全作用正常及速限符合最大速限25公里/小時以下規定）合格後，由各公路監理機關核發牌照。

另為鼓勵已使用中微電車主提早掛牌，今日起至112年12月31日前掛牌者，免徵300元號牌費及150元行照規費共計450元，請車主把握優惠時間，如未依規定領用牌照行駛者，可處新臺幣1,200元以上3,600元以下罰鍰，並禁止行駛。