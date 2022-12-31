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元旦連假首日！國道車潮少4%　交長曝2可能原因

▲▼交通部長王國材視察元旦疏運。（圖／高公局）

▲交通部長王國材視察元旦疏運。（圖／高公局）

記者李姿慧／台北報導

元旦連假今(12/31)開跑，今國道雖有多處路段壅塞，不過並未出現嚴重塞車，交通部長王國材表示，今整體高速公路車流量少4%，研判可能是天氣不好的關係，另一種可能是新曆年跟春節只有差21天，導致長途旅次較少，大多是短途觀光旅次。

交通部長王國材今（12/31)日下午前往高公局交控中心視察元旦連續假期國道交通路況，王國材表示，今年整體高速公路車流迄今少了4%，國五則少了7%，研判有可能是天氣關係，另一種可能是新曆年和舊曆年(春節)只有差21天，導致沒有長途旅次，都是觀光旅次為主。

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王國材指出，今年也做了幾項比較重要措施，包括西濱快台61線和台9線，分別是國一、國三，以及國五替代道路，都在主要決策點現場裝CMS顯示替代道路時間，讓民眾選擇要不要走替代道路，功效也有發揮。

王國材提醒，今晚跨年活動呼籲所有參加跨年的民眾不要疲勞開車，休息一下再上路；另過往也常有民眾在國道行駛途中，停靠汐五高架路間看101煙火，或是停駐國10仁武段看義大世界煙火，違者將依處罰條例相關規定處罰，請民眾不要在國道上停車看煙火，確保行車安全。

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元旦連假高公局國道王國材疏運

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