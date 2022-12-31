下午還有一波車潮！4國道地雷路段出爐　「國5南下要塞到傍晚4時」

▲國6舊正路段一度紫爆。（圖／翻攝高速公路即時路況）

記者李姿慧／台北報導

今(12/31)元旦連假首日，上午北部和中部多處國道壅塞，截至中午依舊壅塞，高公局表示，今下午國道還有4處地雷路段，其中國5南下南港系統到頭城會有一波南下車潮，下午16時後才會紓解。

今是元旦3天連假中交通量最大一天，為平常1.3倍，今上午就出現出遊車潮，國道壅塞路段包括國1南向湖口至新竹、埔鹽系統至員林；國3南向土城至樹林、鶯歌系統至高原、烏日至霧峰；國6東向霧峰系統至東草屯，其餘路段大致正常。

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根據即時路況顯示，截至中午，國1南下湖口到新竹、國3南下大溪到龍潭、國6霧峰系統到東草屯等路段依舊在塞車，其中國6霧峰系統到舊正一度紫爆，時速僅10到20多公里。

下午過後還將再有一波南下車潮，高公局預判，今日下午國道仍將有4大易塞路段，包括國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統；國3南向土城-關西；國5南向南港系統-頭城等路段 。

國道今也發生多起車禍，包括國5南向15.8公里處發生1輛小客車自撞事故，占用內線車道，上午8時19分排除，造成後方車流回堵0.5公里；國1北向321.7公里處發生3輛小客車追撞事故，占用內線車道，於10時43分排除，造成後方車流回堵4公里，11時7分於國3南向379公里處中寮隧道發生6輛小客車追撞事故，占用內線及中間車道，於11時46分排除，造成後方車流回堵6公里。