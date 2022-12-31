鳶峰遊客中心暨星空劇場新年試營運　今起可優惠預約體驗

▲自今日起於仁愛鄉住宿的遊客，可享每日限額180名的鳶峰星空體驗館預約行程。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

元旦跨年3天連假到，合歡山暗空公園新建鳶峰遊客中心暨星空劇場配合自新年1月1日起開放遊客體驗，另為鼓勵遊客於清境地區住宿、安排觀星行程，凡於今日起於仁愛鄉住宿者，都能洽詢清境觀光協會協助預定鳶峰星空體驗館行程，每日名額僅限180名。

合歡山鳶峰海拔2750公尺，擁有國際暗天協會認證的「暗空」場域，是絕佳觀星景點，南投縣政府攜手工研院打造「鳶峰星空劇場」，已於12月7日開幕，將科技融入展示，使鳶峰夜晚的星空美學融入在地合歡群峰壯闊山景及清境地區特色人文文化，透過沉浸式互動劇場，創造獨特的天文體驗感受，產生個人專屬的天文回憶。

南投縣長許淑華表示，為要帶動清境地區觀光產業的發展、提高旅宿業者住宿率，近年大力推動合歡山百岳登高及暗空公園觀星等行程，串連清境合歡山旅遊軸線，讓遊客能體驗更多不同旅遊元素，也能實際延伸遊客行程，增加清境地區周邊食宿遊購行等相關產業的實質收益。

縣府指出，鳶峰遊客中心自新年1月1日起至3月31日止進行試營運開放，每日自中午12點開放到晚間10點，星空劇場則從中午1點起整點定時演出至晚間9點，每日共演出9場，每場次20人，每日名額限180名；遊客中心每周一休館，1月2日、23日及2月27日因逢連假不休館，順延於1月3日及3月1日休館。

為鼓勵遊客住宿清境，縣府也與清境觀光協會合作，試營運期間鳶峰星空劇場採全預約開放制，並僅限住宿旅客預約參加，星空劇場全票原價100元，於今日起住宿於仁愛鄉的遊客可以50元優惠價預約，劇場預約購票可洽詢清境觀光協會協助預訂，並可洽旅客服務電話0973-326330；因1、2月適逢合歡山雪季期間，相關開放時間將視天候狀況、營運調配進行滾動式調整，相關訊息可於「樂旅南投」臉書專頁或南投縣風景區管理所官網（最新消息）查詢。