國1台中路段「1公里內2起車禍」8車受損　警籲5原則避免二次事故

▲國一北向165今日發生2部車碰撞事故，166公里處又發生6部車連環撞事故。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮、翁子皓／彰化報導

今（31）日為元旦連假第一天，上午南向彰化以南車多，北向台中以北車多，目前車流舒緩，整體狀況良好，但在中午12時許在國一北向165發生2部車碰撞事故，166公里處又發生6部車連環撞事故，其中1人頭部流血受傷送醫，兩件事故相隔很近，疑似為「二次事故」，但詳細原因仍有待釐清。

國道3隊表示，12月31日0時至12時，封閉國1埔鹽系統南向入口；2023年1月1日0至12時，封閉國1埔鹽系統南向入口；12至21時，封閉國1埔鹽系統北向入口，另於1月1、2日12時至21時封閉匯入國1北上匝道，替代道路可使用台76線往東接國道三號或是往西接台61線行駛。

國道3隊呼籲，駕駛出發前務必做好車輛保養及檢查，避免於旅途中發生車輛故障情形，民眾如發現救護車輛或事故處理車輛時，請儘速避讓避免影響救援作業時效，也能提早紓解事故所造成的壅塞。

國道3隊提醒，用路人如要開車出門，請務必蒐集瞭解各項交通疏導措施，配合地圖妥善規劃行程，出門前先下載「高速公路1968」App或上高公局即時路況資訊網站查詢路況，行駛途中可透過廣播、路上電子資訊看板、請同車親友使用「高速公路1968」App或撥打「1968」客服專線，掌握即時路況，彈性調整行車路線，避開壅塞路段。

國道3隊指出，連假期間車流可能較多，相對事故件數也可能隨之增加，為避免堵塞行車及發生二次事故，宣導輕微事故處理原則，當發生無人員受傷的事故時，向警方報案後，可先依照「5原則」以避免二次事故：

(一) 於事故後方放置故障標誌(車道上100公尺以上；路肩50公尺以上)

(二) 拍攝全景（事故車輛、標誌、號誌、電線桿等）

(三) 拍攝碰撞點、車損部位及掉落物等跡證

(四) 儘速將車輛移置不妨礙交通之安全地點

(五) 拍攝及移車全程注意安全，勿站立於車輛正後方。