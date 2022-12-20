營養午餐業者害2國小生喝餿水　柯文哲：不應犯的錯！該懲處就懲處

▲台北市政府副市長及一級機關政務首長總辭，總辭後與市長柯文哲一同在台北市政府大門拍畢業照。（圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

台北市立力行國小19日營養午餐驚傳，因團膳業者作業疏失，把上周回收的餿水湯誤送到一年級某班，導致有兩名學童喝下肚，校方20日上午召開午餐校群會議，將追究廠商責任。台北市長柯文哲也表示，這是不應該犯的錯誤，該懲處就要懲處。

柯文哲20日上午召開完市政會議後，按照歷屆市長慣例，進行副市長彭振聲與及一級機關政務首長總辭，並且到台北市政府西大門拍照合影，及接受媒體訪問。

針對卸任前夕爆出力行國小因作業疏失，將餿水給學生喝下肚一事，柯文哲回應，已經由教育局做報告，「這個是不應該犯的錯誤，我們一樣會寫檢討報告，該懲處就要懲處，該怎麼做就怎麼做。」

力行國小19日傳出因營養午餐業者疏失，新進人員不熟悉配送程序，剛好上周有班級漏收廚餘湯品，但收回廚房並沒有妥善處理，竟又送到一年級某班；而該班老師在盛湯給學生時，雖有聞到怪味，但以為是廠商特殊的調味，直到有2名學生喝了跟老師反映，一問之下才知道是廠商出的大紕漏。

北市教育局副局長陳素慧20日表示，「實在太不應該了，怎麼可以讓小朋友喝到回收湯品」，痛批業者管控流程有重大疏失，依合約規定，一旦有重大違規情事可終止契約，將待學校回報開會結果，不排除終止契約。