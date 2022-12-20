營養午餐「害學童吃餿水」只罰2.6萬　家長：提心吊膽用餐

▲北市力行國小因營養午餐業者疏失，害兩名學童喝下餿水湯。（圖／翻攝自Facebook／力行國小）

記者楊惠琪／台北報導

台北市力行國小昨（19日）營養午餐因團膳業者作業疏失，導致兩名學童喝下餿水湯。校方今（20日）緊急召開四校午餐校群會議追究廠商責任，決議明（21日）起停止供餐2周、違規記點開罰2.6萬元。校長黃國庭表示，處分已算很重，明年考慮不再續約。但仍有家長認為應立即解約，否則都要提心吊膽用餐。

力行國小昨傳出因營養午餐業者疏失，新進人員不熟悉配送程序，剛好上周有班級漏收廚餘湯品，放置走廊餐車上，而昨天送餐時，配送人員又誤拿，導致送到一年級某班，而該班老師在盛湯給學生時，雖有聞到怪味，但以為是廠商特殊的調味，直到有兩名學生喝了跟老師反映，一問之下，才知道是廠商出的大紕漏。



黃國庭表示，學校是營養午餐的中心學校，今天召開四校群組午餐會議，包括團膳業者、教育局長官、四校主任與家長會代表與會，針對業者的作業疏失，會中決議停止供餐兩周，依違規記點13點將開罰2萬6千元，「處分已經算很重」，因為是四校共同決議，不是單一學校說解約就解約，但他也坦言，經過這次大缺失之後，明年可能不會再與供應營養午餐的上將食品續約。

[廣告]請繼續往下閱讀...

黃國庭說，廠商已將該名配送人員解職，明起停止供餐兩周，學校會確認業者是否有加強清冊列管、落實回收與配送記錄，以及菜桶、湯桶的的封條和標示等，兩周後將再次召開校群會議，通過複查後才能繼續供餐，現在因仍在學期中，更換業者還要擔心協力廠商能否馬上進駐，還是要經過四校共同決議，但明年約滿，應該不會再續約了。

上將食品總經理洪世源表示，對於漏收又誤送的缺失，感到很抱歉，今天一早也到校親自向學生和家長致歉，所幸不小心誤食的學生，身體都沒有大礙，坦言內部SOP沒有管控好，人員訓練不夠周全，會徹底檢討改進。