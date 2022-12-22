　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

超扯！害力行國小學童吃餿水「停餐兩周」　其他3校竟還在吃

▲北市力行國小因營養午餐業者疏失，害兩名學童喝下餿水湯。（圖／翻攝自Facebook／力行國小）

▲北市力行國小因營養午餐業者疏失，害兩名學童喝下餿水湯。（圖／翻攝自Facebook／力行國小）

記者楊惠琪／台北報導

台北市力行國小本周一（19日）營養午餐因團膳業者作業疏失，導致兩名學童喝下餿水湯，但僅開罰2.6萬元、停止供餐2周，但本站追蹤發現，原來只有力行國小停餐，其他包括永建國小、實踐國小、明道國小仍由出包的上將食品公司供餐中，案發班級家長、華山文創品牌長劉冠吟驚呼「大開眼界」，校方今（22日）表示，將啟動四校家長大調查，一同決定是否解約。

劉冠吟今接受《東森新媒體ETtoday》採訪指出，昨到校與校長討論團膳業者後續懲處問題，雖然校方一再表示，懲處是由四校午餐供應委員會共同決議，先「留校察看」停餐兩周，兩周後複查再看是否恢復供餐，但她堅持上將食品這次出包太嚴重，「沒有死而復生的權利」，後來校方才承諾展開四校家長大普查，讓所有家長參與決策。

[廣告]請繼續往下閱讀...

力行國小校方今回應，充分理解、尊重家長的想法，為聽取更多人的意見，下周將啟動四校家長的滿意度調查，預計寒假結束前會完成調查，作為是否解約的重要參考依據。

因力行國小是營養午餐的中心學校，負責供餐的上將食品公司，同時供應鄰近永建國小、實踐國小、明道國小共4所學校的營養午餐。但據了解，上將食品挨罰停餐二周，只有力行國小停止供餐，其他三校仍由上將食品供餐中，而且仍是利用力行國小的中央廚房，讓家長感到匪夷所思，痛批「難怪廠商挨罰不痛不癢」。

永建國小校長吳文德表示，三校仍持續供餐是午餐供應委員會的共同決議，認為業者只是送餐流程出錯，午餐製程的品質沒有問題，這次出錯是配送人員的問題，「錯不在於供餐，而是送餐」，而且事件不是發生在其他三校，但有通知家長，若有疑慮，隨時可以退餐。

►滴...答...滴..答..大金冷暖氣現折最高4000倒數中

ET快訊
久違！　台灣海峽清晰「黑水溝」再現
國中生遭巴頭！　被4黑衣人押上車帶走
蔡小虎腸阻塞送醫！醫曝5症狀　「出現2警訊」恐致命
色情論壇被抄了！　二線二星警官偷拍70女私密片
終於等到了！7-11美式「買1送1」　限3天快買
遭指不倫女星尪！　21歲網紅「輕生送醫」痛訴：我不是小三
29.5億！歷經9次流標　國1林口交流道決標「116年完工」
哈妮拍大尺度床戲！　「女上男下」裸露片曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

微風南山電梯旁「驚見1符號」女大生納悶　失眠求解！釣出內行解答

確診飆升2成！進入下一波流行　指揮中心定調：本土防疫措施暫不動

全台農民大串連「拍攝農夫賀歲MV」　耶誕夜首辦線上音樂會

久違！清晰「黑水溝」再現　鄭明典PO美照曝原因：海流有變化

台灣首位！超甜正妹「耍微笑」國際旅館接待賽奪優勝　曝超刺激

台灣新住民選美大賽！34人角逐后冠揭曉　民族文化融合新境界

寒流急凍！老婦左腳「發黑像烏骨雞」　醫一看不得了…嚴重恐截肢

遊學定型化契約修正通過　業者應「確保廣告內容真實義務」

見壽山動物園新建築　「對比瞎眼公獅」他嘆：重裝潢的養老院

歲末年終！8大尾牙活動掀熱議　網友：分手隔天強運抽中紅包大獎

好奇汪陪洗車突然開窗！　見奴才被噴濕秒躲副座下

羅志祥回應峮峮退出：躺著也中槍　胡宇威脫口「遛老二」全笑歪

王陽明回歸《角頭》懷秋平頭加入　送女兒生日驚喜...「爸爸不回家？」

2喵久違見面認不出彼此 站人類坐騎互相哈氣挑釁

在真爆洪基一進FTIsland就下馬威XD　希澈聽圭賢開唱：把我的part都給他

大胃王挑戰699元燒烤吃到飽　狂嗑121隻泰國蝦：超划算！

前方車禍被堵疑來不及煞車　駕駛急切2車道逃過一劫！

600萬球迷擠爆巴士難行進　梅西和隊友改直升機遊行！

台中酒駕男被罰22萬遲未繳！　千萬房產被查封...妻求月還6千

睽違10年最帥的貓再度現身 跨年最強檔！鞋貓劍客2再造史詩冒險

微風南山電梯旁「驚見1符號」女大生納悶　失眠求解！釣出內行解答

確診飆升2成！進入下一波流行　指揮中心定調：本土防疫措施暫不動

全台農民大串連「拍攝農夫賀歲MV」　耶誕夜首辦線上音樂會

久違！清晰「黑水溝」再現　鄭明典PO美照曝原因：海流有變化

台灣首位！超甜正妹「耍微笑」國際旅館接待賽奪優勝　曝超刺激

台灣新住民選美大賽！34人角逐后冠揭曉　民族文化融合新境界

寒流急凍！老婦左腳「發黑像烏骨雞」　醫一看不得了…嚴重恐截肢

遊學定型化契約修正通過　業者應「確保廣告內容真實義務」

見壽山動物園新建築　「對比瞎眼公獅」他嘆：重裝潢的養老院

歲末年終！8大尾牙活動掀熱議　網友：分手隔天強運抽中紅包大獎

台南市政府與成醫簽訂災害防救支援備忘錄　黃偉哲：提升緊急救護量能

陸綜「女偶像吃魚子醬」燒成性別霸凌風波！男星道歉：讓女生不適

微風南山電梯旁「驚見1符號」女大生納悶　失眠求解！釣出內行解答

買第2間房！老公付貸款「老婆1原因拒掛名下」　網驚：第一次聽到

新光三越高雄三多店若熄燈　專家建議「整棟轉型」

20大後台商趨吉避凶　資誠提三大建議

老鼠一出洞！驚見「2隻大貓死亡凝視」...嚇到美叮美噹：鼠定了

嘆民進黨「同溫層太厚」　梁文傑：還以為批評都是雞蛋裡挑骨頭

女童活埋6天找嘸屍！通靈女曝「她困很深」　施法拉魂下秒人找到了

確診飆升2成！進入下一波流行　指揮中心定調：本土防疫措施暫不動

生活熱門新聞

穿「阿嬤戰袍」赴約　曖昧男傻了！她哭：很想死

冬至6生肖運勢擋不住　財運爆棚一路旺到明年

台灣哪縣市「還沒去過？」　PTT點名了！

快訊／冬至晨6.7℃升級寒流　急凍4天5度↓

快訊／12:36地震　南部有感搖晃

明年1月新制！交通郵政「4措施上路」　郵局臨櫃開戶放寬至18歲

升主治醫師第1天他跳樓！醒來四肢癱瘓

難追到爆！這5星座「單身越久眼光越高」

大陸疫情海嘯！超強BF.7可1傳18

冬至來了！「這生肖」財運翻旺　一路賺到2023

強冷氣團＋寒流來了！爆冷剩7°C

擺脫「行人地獄」！立院初審通過　人行道臨停違停「恢復可檢舉」

館長控史丹利　「後者沒違約」他卻嘆輸慘

明「冬至」別愛愛　5禁忌一次看

更多熱門

相關新聞

永安國小師搶拍媽媽「神級便當」　網友驚呼「根本是午餐霸凌」

永安國小師搶拍媽媽「神級便當」　網友驚呼「根本是午餐霸凌」

今年獲頒師鐸獎的台北市永安國小一年級導師黃國平，近日在個人教學臉書粉專上分享每周二中午的全班餘興活動，就是觀賞班上兩位同學媽媽的手作造型便當，皮卡丘水餃、糜鹿玉子燒、聖誕老公公飯糰竟是便當菜，每次打開便當蓋，不但同學驚呼連連，連導師也來搶拍，還有網友驚呼「這根本是午餐霸凌」！

害力行國小學童喝餿水只罰2.6萬　家長怒「罰款我出，餿水你喝」

害力行國小學童喝餿水只罰2.6萬　家長怒「罰款我出，餿水你喝」

力行國小廠商「害學童吃餿水」只罰2.6萬　家長：提心吊膽用餐

力行國小廠商「害學童吃餿水」只罰2.6萬　家長：提心吊膽用餐

2國小生喝到餿水　柯：不應犯的錯

2國小生喝到餿水　柯：不應犯的錯

國小午餐出包「2學童喝餿水」　教育局怒批離譜

國小午餐出包「2學童喝餿水」　教育局怒批離譜

關鍵字：

營養午餐餿水力行國小劉冠吟

讀者迴響

熱門新聞

新竹單親媽吐血身亡！11歲兒哭喊：媽媽起來

美光宣布裁員近5000人　2023年獎金喊停

野生「台灣超大咖天后」紐約0偽裝看球賽！

Toyz丁特開撕嗆「垃圾被詐剛好」

史丹利淚灑直播引爆PTT討論…

浩角翔起鹿港出外景「惹火店家」！

穿「阿嬤戰袍」赴約　曖昧男傻了！她哭：很想死

台南Josh離婚7月「突PO下跪求婚照」！

即／台64線車禍！板橋塞爆成大型停車場

冬至6生肖運勢擋不住　財運爆棚一路旺到明年

台灣哪縣市「還沒去過？」　PTT點名了！

館長攤證據控史丹利沒盡代言義務

LINE HUB預計明年2月停止服務　由LINE TODAY首頁取代

快訊／冬至晨6.7℃升級寒流　急凍4天5度↓

中天美女主播被問「多久趴趴一次」

更多

最夯影音

更多
好奇汪陪洗車突然開窗！　見奴才被噴濕秒躲副座下

好奇汪陪洗車突然開窗！　見奴才被噴濕秒躲副座下
羅志祥回應峮峮退出：躺著也中槍　胡宇威脫口「遛老二」全笑歪

羅志祥回應峮峮退出：躺著也中槍　胡宇威脫口「遛老二」全笑歪

王陽明回歸《角頭》懷秋平頭加入　送女兒生日驚喜...「爸爸不回家？」

王陽明回歸《角頭》懷秋平頭加入　送女兒生日驚喜...「爸爸不回家？」

2喵久違見面認不出彼此 站人類坐騎互相哈氣挑釁

2喵久違見面認不出彼此 站人類坐騎互相哈氣挑釁

在真爆洪基一進FTIsland就下馬威XD　希澈聽圭賢開唱：把我的part都給他

在真爆洪基一進FTIsland就下馬威XD　希澈聽圭賢開唱：把我的part都給他

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面