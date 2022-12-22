超扯！害力行國小學童吃餿水「停餐兩周」　其他3校竟還在吃

▲北市力行國小因營養午餐業者疏失，害兩名學童喝下餿水湯。（圖／翻攝自Facebook／力行國小）

記者楊惠琪／台北報導

台北市力行國小本周一（19日）營養午餐因團膳業者作業疏失，導致兩名學童喝下餿水湯，但僅開罰2.6萬元、停止供餐2周，但本站追蹤發現，原來只有力行國小停餐，其他包括永建國小、實踐國小、明道國小仍由出包的上將食品公司供餐中，案發班級家長、華山文創品牌長劉冠吟驚呼「大開眼界」，校方今（22日）表示，將啟動四校家長大調查，一同決定是否解約。

劉冠吟今接受《東森新媒體ETtoday》採訪指出，昨到校與校長討論團膳業者後續懲處問題，雖然校方一再表示，懲處是由四校午餐供應委員會共同決議，先「留校察看」停餐兩周，兩周後複查再看是否恢復供餐，但她堅持上將食品這次出包太嚴重，「沒有死而復生的權利」，後來校方才承諾展開四校家長大普查，讓所有家長參與決策。

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力行國小校方今回應，充分理解、尊重家長的想法，為聽取更多人的意見，下周將啟動四校家長的滿意度調查，預計寒假結束前會完成調查，作為是否解約的重要參考依據。

因力行國小是營養午餐的中心學校，負責供餐的上將食品公司，同時供應鄰近永建國小、實踐國小、明道國小共4所學校的營養午餐。但據了解，上將食品挨罰停餐二周，只有力行國小停止供餐，其他三校仍由上將食品供餐中，而且仍是利用力行國小的中央廚房，讓家長感到匪夷所思，痛批「難怪廠商挨罰不痛不癢」。

永建國小校長吳文德表示，三校仍持續供餐是午餐供應委員會的共同決議，認為業者只是送餐流程出錯，午餐製程的品質沒有問題，這次出錯是配送人員的問題，「錯不在於供餐，而是送餐」，而且事件不是發生在其他三校，但有通知家長，若有疑慮，隨時可以退餐。