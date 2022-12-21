害力行國小學童喝餿水只罰2.6萬　家長怒「罰款我出，餿水你喝」

▲北市力行國小因營養午餐業者疏失，害兩名學童喝下餿水湯。（圖／翻攝自Facebook／力行國小）

記者楊惠琪／台北報導

台北市力行國小前天（19日）營養午餐因團膳業者作業疏失，導致兩名學童喝下餿水湯，但僅開罰2.6萬元、停止供餐2周，引起家長不滿。案發班級家長、華山文創品牌長劉冠吟痛批，罰款不痛不癢，乾脆「錢我來出，餿水你喝喝看」。力行國小校長黃國庭今（21日）表示，理解家長感受，不排除重啟會議。

力行國小19日傳出因營養午餐業者疏失，廚房新手不熟悉配送程序，剛好上周五有班級漏收廚餘湯品，配送人員又誤拿送到一年級某班，導致有兩名學童喝下餿水湯，離譜情事，引發全國熱議。

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因力行國小是營養午餐的中心學校，負責供餐的上將食品公司，同時供應鄰近永建國小、實踐國小、明道國小共4所學校的營養午餐。黃國庭表示，昨天的懲處結果，是四校午餐群組會議的共同決議。

劉冠吟接受《東森新媒體ETtoday》採訪指出，違規記點13點、罰款2.6萬，但廠商還是那個給孩子喝餿水的廠商，包括她和很多鄰近國小家長都無法接受，有永建國小家長向她反映，從這學期開始，營養午餐狀況連連，不是菜裡面有頭髮，就是送餐人員態度很差，學校不能只是閉門會議，應該多聽聽其他家長的聲音，據她瞭解，已經有家長打算串連，共同抵制該家廠商，要求學校立即解約。

黃國庭表示，依據學校營養午餐的契約規範，供餐業者只要違規記點達20點即可解約，這次違規記點13點、停止供餐兩周，誤送餐桶的配送人員也遭解職，處分不算輕，但有感受到家長的不滿與社會氛圍，強調該業者目前是「留校察看」階段，不排除重啟4校會議，擬停止供餐到學期末，下學期更換新的廠商，但還要與其他學校和教育局長官開會才能定案。