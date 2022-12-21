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南投馬烈霸部落採買生鮮要花1天　家樂福「行動超市」上山超便民

▲南投縣衛生局與家樂福首次攜手合作「行動超市上山」活動。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲南投縣衛生局與家樂福首次攜手合作「行動超市上山」活動。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

買菜、鮮奶肉食是大多數人的日常生活小事，但對仁愛鄉馬烈霸（新望洋）部落民眾卻是需花上1天來回才能完成的大事；衛福部國健署、南投縣衛生局與家樂福合作，於日前辦理「行動超市首次上山活動」，規劃每周1次配送食材、每月1次行動超市，將「營養」免運費送上山。

國民健康署科長秦義華、原住民族委員會專委柯麗貞、家樂福永續長蘇小真及縣府衛生局、原民局代表，當天都出席本次活動：由家樂福南投店出動1台常溫車及1台冷藏車，克服顛簸蜿蜒路況，將生鮮營養食材送到新望洋部落，除採事前預購、現場領貨，現場也準備多樣麵包、鮮奶、蔬果及熟食供民眾選購。

▲南投縣衛生局與家樂福首次攜手合作「行動超市上山」活動。（圖／南投縣政府提供）

縣府衛生局長陳南松表示，該局成立社區營養推廣中心，專聘社區營養師於全縣據點提供走動式服務，發現偏鄉食材取得不易：以馬烈霸文健站為例，學童在學校上課期間尚可請團膳公司協助配送食材，但在寒暑假期間，就必須仰賴廚工開車到2小時車程外的埔里鎮，購買共餐所需食材。

▲南投縣衛生局與家樂福首次攜手合作「行動超市上山」活動。（圖／南投縣政府提供）

家樂福南投店店長何嘉峰表示，透過LINE群組讓民眾預訂食材，在上山前將民眾預訂的物品整理裝箱，民眾即可到場取貨，現場以麵包及熟食為銷售熱門商品；因為是第一次到部落，不確定民眾想要購買的的商品，如鮮奶因保存不易，部落雜貨店僅販售保久乳，且長輩乳品攝取不足，本次也將鮮奶帶上山，未來會持續滾動式修正行動超市的陳列商品，滿足部落民眾採買的幸福感。

陳南松指出，本次是家樂福首次和政府部門首次合作上山，未來也會持續與家樂福合作，衛生局社區營養師也機動隨行、設計實施不同主題的衛教課程，讓山區民眾看得到、買得到，更學得到。

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