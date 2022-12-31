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獨有風景！迎接新年旗海飛揚　花蓮全縣掛滿4600面國旗

▲▼花蓮縣政府於元旦前夕在主要道路上掛滿了總計4600面國旗。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮縣政府於元旦前夕在主要道路上掛滿了總計4600面國旗。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

欣逢開國紀念日三天連假，2023年元旦，花蓮縣政府於全縣境內各主要道路上全面懸掛國旗，增添美麗的花蓮景色更加壯觀，雖屬例行性的政策，卻無形中成為花蓮縣民期待的紀念日慶典儀式，也是花蓮縣民引以為傲的獨有風景。

▲▼花蓮縣政府於元旦前夕在主要道路上掛滿了總計4600面國旗。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣長徐榛蔚表示，國旗代表著一個國家的精神、國民的意識，尤其近年來歷經了重大災害事件與疫情，縣府全力進行救災及災後救助工作，使社會得以正常運作，更彰顯人與人之間的關懷、互助以及對國家支持的重要性，在這對於國家相當重要的新年元旦期間，期以飄揚的旗海喚醒國民重視國家歷史與成就，集結民眾愛護國家的向心力，促進團結一致。

▲▼花蓮縣政府於元旦前夕在主要道路上掛滿了總計4600面國旗。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮全縣南北縱長達137.5公里，在貫穿全花蓮縣境內的台九線上，以及花蓮市區中山路、中正路、中華路、林森路、和平路、府前路等市區主要道路，掛上約4,600面的國旗，無論是湛藍的晴天，或是灰濛的陰天，皆呈現出氣象萬千。

▲▼花蓮縣政府於元旦前夕在主要道路上掛滿了總計4600面國旗。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣位處東北季風氣候區，花蓮縣政府指出，為避免國旗與旗桿因強風破損或掉落，造成用路人安全，而採納內政部國旗懸掛禮儀網方式特別以直掛的方式懸掛，為加強其牢固性，使用螺絲與訂製的旗桿固定於燈桿上，並在旗面的白布邊條及國旗的角端加強縫紉，能夠降低國旗受損率與掉落的風險，而在懸掛期間，每週進行定期巡檢與維護，期使每一位用路民眾皆能於花蓮境內街道行走或駕駛時，安全也安心地欣賞壯麗風光。

2022年的尾端，國際逐步走出疫情的限制，2023嶄新的一年，花蓮縣縣長徐榛蔚感謝大家對縣府政策的支持，由衷地祝福所有的縣民以及來花蓮旅遊的遊客，都能盡情享受為期三天的元旦美好假期。

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