南國嗨迎2023！恆春跨年後衝龍磐迎「屏安曙光」　1600起交管

▲為迎戰恆春跨年晚會與迎接屏安曙光，恆警加強準備。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）



記者陳崑福、蔡怡萍／屏東報導

揮別2022、今晚即將迎接新的一年，屏東恆春鎮也舉辦熱鬧的跨年晚會，將於31日16時至02時止，在恆春鎮西門廣場舉行，翌(1)日02時至08時止在龍磐公園迎接新年第一道「屏安曙光」，預計將湧入大量遊客及在地居民，恆警已規劃好安全維護及交通管制，籲請民眾配合。

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屏東縣恆春鎮跨年晚會將於於恆春鎮西門廣場舉行，自31日16時起，一路嗨至1日02時止，而緊接著從02時至08時，在東邊龍磐公園一起迎接屏安曙光，為維護活動現場秩序、道路交通順暢，恆春警投入大量警力，自16時起實施交通管制，請民眾遵循現場交管人員指揮，進入會場前停放汽、機車並上鎖，重要物品隨身攜帶，防範宵小有機可乘。

有鑑於月前韓國發生梨泰院踩踏事件，請參加活動的民眾配合現場指揮人員疏散措施，防止踩踏情事，另活動現場設有機動派出所，遇有情況可向警方詢問。

▼在龍磐公園將有屏安曙光的活動，迎接2023第一道曙光。（資料照）



恆春分局分局長林明波表示，跨年活動人潮絡繹不絕，恆警將加強道路交通疏導，保障用路人安全，另加強活動現場安全維護，防制推擠及遏止犯罪，112年加強重要節日安全維護工作將於元旦1日22時開跑，恆警持續貫徹「治安平穩、交通順暢、民眾安心」三大主軸，全力整備安全維護工作，讓遊客放心，居民安心。