元旦連假追雪！3千公尺高山有望迎2023年初雪　跨年夜細雨紛飛

▲跨年天氣趨勢。（圖／氣象局）

記者李姿慧／台北報導

今天(12/31)持續受東北季風影響，北部、東半部水氣多，中南部受南方雲系影響，也偶有零星短暫雨，氣象局表示，今跨年可能會在細雨紛飛中迎接2023年兔年，台北101煙火最佳觀賞地點在上風處，也就是101北側和東側，不過可能會在煙雨濛濛中欣賞煙火，各地迎曙光可遇不可求，今、明兩天3千公尺以上高山有零星降雪機會，可望出現2023年首波降雪。

中央氣象局預報員林定宜表示，台灣附近雲量偏多，迎風面北部、東半部雲層厚，受東北季風影響，今容易降雨，目前氣象局已發大雨特報，基隆北海岸、宜蘭地區有長延時大雨可能；中南部地區因南海有水氣順著中層氣流飄到台灣上空，雲量偏多，今下半天開始水氣增加，多雲偶有飄雨。

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今天不少民眾打算出門跨年和迎接元旦(1/1)曙光，林定宜表示，跨年和2023年可能會在細雨紛飛中迎接兔年，迎風面受東北季風影響，加上南方雲系北移，雲量偏多，特別是基隆北海岸、宜蘭、雙北山區會有局部大雨，北部、東半部雲層比較厚，中南部南方雲系北移，今晚到明天雲量偏多，偶有零星短暫雨。此外，南方雲系北移，今、明兩天(12/31~2023/1/1)，3千公尺以上高山有零星降雪機會，也要慎防積冰或路面濕滑現象。

▲未來一周溫度趨勢。（圖／氣象局）

針對民眾觀賞台北101煙火及迎曙光，何處是最佳觀賞點，林定宜指出，觀賞台北101煙火最佳位子在101大樓上方處、北側和東邊，但今天觀賞條件，北部、東半部水氣比較多，會在煙雨濛濛中欣賞煙火；至於西半部地區，因屬背風面，今年比較特殊，南海有上來的中層雲系，在台灣附近可能會有遮蔽天空效應，高山地區水氣比較多，台灣平地中南部地區偶有飄小雨可能性，看曙光可遇不可求。

溫度部分，今天跨年夜氣溫偏涼，北北基桃預估低溫16度，中竹苗15度，南部17度，東北部17度，花東20度。

▲未來一周天氣兩階段變化。（圖／氣象局）

至於未來天氣，林定宜表示，未來一周天氣分兩階段，下周三1/4之前，台灣附近屬東北季風型天氣型態，下周四(1/5)過後高壓東移出海，產生偏東風，東北季風減弱比較明顯，溫度會回升；今天(12/31)到下周三(1/4)之前，受東北季風影響，下周一(1/2)之前還有南方雲系北移影響，台灣附近水氣比較多，桃園以北、東半部容易下雨，下周二(1/3)之後水氣減少，但迎風面仍容易降雨，直到下周四、下周五(1/5~1/6)東北季風減弱，水氣將減少。

林定宜指出，目前短期一周內沒有冷空氣跡象，不過每年一月是台灣地區月平均溫度最低月份，預估1月份仍會有一波一波冷空氣。