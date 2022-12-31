暌違18年！北一女樂儀旗隊赴美首演　高難度拋槍轉槍獲喝采

▲北一女樂儀旗隊赴美首演獲得喝采，學生還提前祝賀中華民國元旦快樂。（圖／北一女樂儀旗隊家長後援會提供）

記者許敏溶／台北報導

暌違18年，北一女中樂儀旗隊再度獲邀參加美國加州玫瑰花車元旦大遊行，總計11天行程當中，北一女中樂儀旗隊於台灣時間今（31日）清晨6時，在當地社區大學帕薩迪納市立學院（Pasadena City College）進行首場正式演出，學生展現苦練的高難度的拋槍、轉槍槍法，搭配旗隊優雅的舞姿，獲得在場民眾的歡呼與喝采聲，學生們表演完還提前預祝中華民國112年元旦快樂。

137名北一女樂儀旗隊學生和隨行教練、老師，本周二（27日）啟程赴美，參加年度盛事美國加州玫瑰花車大遊行，這也是暌違18年後再度獲邀，總計11天行程、共3場表演，第一場就是在帕薩迪納市立學院表演，第二場是1月2日的玫瑰花車大遊行，1月3日將參與美國迪士尼樂園遊行表演。

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北一女中樂儀旗隊在台灣時間今（31日）清晨6時，在帕薩迪納市立學院進行赴美的首場正式演出，樂儀旗隊學生展現苦練的高難度的拋槍、轉槍槍法，搭配旗隊優雅的舞姿，洋溢青春活力的精彩表演，獲得在場民眾滿滿的歡呼與喝采聲，學生們表演完還提前預祝中華民國112年元旦快樂。

▲▼暌違18年，北一女樂儀旗隊赴美首演獲喝采。（圖／北一女樂儀旗隊家長後援會提供）

第二場也是重頭戲是明年1月2日的玫瑰花車大遊行，1月3日將參與美國迪士尼樂園遊行表演；特別的是，因為北一女樂儀旗隊學生返台隔周就要段考，為了不影響課業，學校特別安排「晚去早回」的「紅眼班機」，本周二放學後直奔機場，1月6日清晨返國，也是背著書包直接上學去。

北一女中樂儀旗隊家長後援會長楊永玲表示，參與這次海外演出的北一女學生，有的是即將參加學測的高三生，還有返台隔周就要段考的高一、二學生，不少隊員掛心課業，在飛行途中把握溫書時間，還有學生整晚沒睡，忙著算數學、背英文。

▲▼暌違18年，北一女樂儀旗隊赴美首演精彩獲得肯定，成員還提前祝賀元旦快樂。（圖／北一女提供）