工讀生問「元旦有雙倍薪嗎」　超商店長竟暴怒嗆：知道我是誰嗎

▲男大生在超商打工，詢問是否有雙倍薪水，卻被店長嗆「你不知道我是誰」。（示意圖／記者李毓康攝）



記者柯振中／綜合報導

所以你到底是誰？一名男大生第一次打工，選擇在便利商店擔任工讀生，沒想到詢問元旦以後時薪是否有調漲、以及當天是否有雙倍薪資，竟遭店長狂嗆「你不知到（道）我是誰」，傻眼的對話曝光，讓一票網友愣住了。

這名男大生在Dcard分享，這間超商打工是他人生中的第一份工作，沒想到任職時發現有業績壓力，讓他感覺十分奇怪，更令人傻眼的是，他只是出言詢問，元旦開始是否有調整時薪，以及1月1日是否有雙倍薪資，卻遭對方罵了一頓。

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依據照片畫面，男大生只有開口詢問「請問1/1有改176 然後有雙倍嗎」，竟遭到店長狂嗆「你應改（該）問我你要如何提升業績吧，我當店長10幾年，你是第一個問我這事的人」。

▲店長還出言教訓，年輕人不要什麼事都用錢算。（示意圖／ETtoday資料照）



店長還進一步斥責，年輕人不要什麼事都用錢算、以自己為主，有時候太會算、得了小利就開心，「後面大的就沒了」。店長也表示，他已經回答過這項問題，不管是不是元旦，該怎麼排班就怎麼排班。

此外，店長還發話嗆聲，因為男大生「不知到（道）我是誰」，說了蠢話他不會計較，更是開口自誇，若男大生知道他的身分，就不敢再這麼隨便了，「明天下午我在，你也沒客，要問自己來，我身份（分）說真的你們還沒ㄗ（資）格知道。是沒ㄗ格，不是我耍屌。」

▼男大生只是開口詢問，是否有調薪、加倍，店長卻劈哩啪啦講一堆。（圖／翻攝Dcard）



傻眼的對話曝光，不少網友看得相當憤怒，於是初言狂嗆，「這麼屌啊？辭職。看他下次什麼去上班，你當奧客搞他」、「好好笑，也太自以為」、「工讀而已，說什麼只看眼前？打工是有未來嗎？離職吧，同事主管不好也上不下去」、「在我這邊上班別來問我錢的事…上班不問錢要問導遊嗎」、「北七店長笑死，沒那個毛就不要當老闆，拜託照著勞基法規定很難嗎？XXX，勸原PO離職。」