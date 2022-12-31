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天公不作美！跨年夜2地防噴雨　「元旦各地難見曙光」開工天氣出爐

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▲跨年夜大台北、東部仍是陰雨天氣。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

元旦連假今(12/31)開跑，不少民眾已有出遊跨年、迎曙光規劃，不過受東北季風影響，迎風面桃園以北、東半部雲層覆蓋，天氣風險公司表示，跨年夜大台北、東部仍是陰雨天氣，天公不作美，元旦各地雲多難見曙光。

天氣風險公司分析師歐宗學表示，今天台灣仍持續受到東北季風影響，環境水氣相較前兩天減少，中南部地區開始有局部陽光露臉，不過在迎風面的桃園以北、東半部地區仍有大片雲層覆蓋，東北部也持續著陰雨天氣。預估北部、東半部類似天氣型態會延續到今晚，跨年夜外出活動還是要記得攜帶雨具，另氣溫偏冷，要注意穿著保暖。

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今中南部雖白天有些陽光，歐宗學指出，今天下半天開始會有南方雲系北上帶來水氣增多，到明天元旦(1/1)清晨會陸續轉為多雲或陰天，山區可能有零星短暫雨，甚至南部地區偶有較厚實雲層通過時也會有降雨機會。

▲跨年、元旦天氣不佳，各地迎曙光機率低。（圖／氣象局）

▲跨年、元旦天氣不佳，各地迎曙光機率低。（圖／氣象局）

至於看到曙光機會，歐宗學分析，元旦(1/1)東北季風有稍減弱趨勢，但迎風面的北部、東半部仍有偏多的雲量及局部雨勢，中南部則是持續受到南方雲系北上影響，整體來說，元旦早上各地看到曙光的機率都不高。

歐宗學表示，元旦假期最後一天(1/2)環境水氣偏多，北部、東半部仍為陰有局部雨或短暫雨天氣，中南部多雲或陰天，山區及南部地區也有短暫雨機會，天氣大多不太理想。幸好這段時間冷空氣都偏弱，沒有明顯低溫出現，各地早晚低溫約15到18度，北部、宜蘭白天高溫18到20度，中部、花東20到23度，南部則是22到25度。

元旦過後北部和東半部則仍是陰雨天氣，歐宗學指出，下周二(1/3)開工日台灣附近東北季風會再稍微增強，因此迎風面北部、東半部仍是類似的局部陰雨天氣，中南部則會脫離南方雲系影響，回歸多雲到晴天氣。短時間內暫時沒有強冷空氣南下影響跡象，不過也沒有大幅回暖的趨勢，未來一周要做好保暖工作。

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