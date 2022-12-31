追今年最晚「日沒」！鄭明典曝時間點　「出現在台南市七股海堤」

▲2022年最晚日沒將於今天出現在台南七股海堤，影像為台南市天文協會榮譽理事長周銀王之前拍攝於七股海堤。（圖／翻攝鄭明典臉書）

記者李姿慧／台北報導

今天是2022年最後一天，不少民眾除迎曙光外，還可追今年最晚「日沒」。氣象局鄭明典在臉書上公布，今年台灣平地最晚日沒地點在台南市西邊的七股海堤，時間點是下午17時24分58秒。

鄭明典今(12/31)在臉書上公布2022最晚日沒訊息，鄭明典表示，氣象局利用美國海軍天文臺的軟體計算，今年在台灣平地最晚日沒的地方是在台南市西邊的七股海堤，時間點是下午17時24分58秒。

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▲跨年、元旦天氣不佳，各地迎曙光機率低。（圖／氣象局）

今天就是跨年夜，不少人計畫看跨年煙火、迎2023年曙光，不過中央氣象局表示，受到降雨影響，桃園以北、東半部地區見到曙光機率偏低，新竹以南及離島見到曙光機率亦是中等偏低。至於煙火最佳觀賞處為施放地點的上風處，以台北101為例，建議在101的北側、東側為佳。

氣象局指出，本島最早日出時間為屏東恆春龍坑06:35，離島是台東蘭嶼06:32。

根據氣象局預報，跨年夜到元旦桃園以北及東半部有局部短暫雨，北北基桃、東北部約15-16°C、花東約19°C，新竹以南多雲偶零星雨、入夜至清晨轉涼，竹苗及中部約16°C、南部約17°C，金門、澎湖、馬祖多雲，感受偏涼，馬祖約10°C、金門約14°C、澎湖約17°C。

