跨年夜雨最多！10縣市「低溫再探10°C↓」　2圖秒懂連假天氣

▲今晚到明晨10縣市低溫下探10度以下，氣象局發布低溫特報。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

東北季風持續影響到跨年夜，今晚到明晨10縣市低溫下探10度，未來一周北部、東半部有局部短暫雨，尤其是跨年夜水氣更多，降雨更明顯。下周二東北季風又增強，溫度再度下降，迎風面依然維持有雨的天氣型態。

氣象局發布低溫特報，今晚至明晨東北季風增強及輻射冷卻影響，新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市有10度以下氣溫發生的機率。

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▲今晚到明晨各縣市溫度預測。（圖／氣象局）

氣象局預報員趙竑表示，這波東北季風影響到跨年夜，迎風面的桃園以北、東半部、恆春半島有局部短暫雨，基隆北海岸、東北部、大台北山區雨勢比較持續，容易有局部大雨，周六的跨年夜南方低壓輸送水氣上來，西半部山區也會有零星飄雨，平地雲量增加。

▲▼未來一周降雨、溫度變化趨勢。（圖／氣象局）

周日（元旦）到下周一東北季風減弱，雨區仍以桃園以北、東半部、恆春半島為主，基隆北海岸、東北部、大台北山區雨勢持續，轉為局部較大雨勢，其他地區多雲到晴。周二、三下一波東北季風增強，雨區擴展到整個北部、東半部。

明日北台灣感受比今日更涼，低溫14到15度，花東低溫16到18度、新竹以南11到14度，局部有10度低溫，白天北台灣溫度略升至16到17度，其他地區22到25度。元旦北台灣回升1到2度，接著又有冷空氣再降溫。