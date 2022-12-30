藍質疑民進黨涉高端內線交易　林靜儀反酸：買股票的都是國民黨立委

▲高端疫苗。（圖／資料照）



記者杜冠霖／台北報導

國產疫苗高端公司和其母公司基亞公司，爆發內線交易遭檢調兵分多路搜索、約談，引來社會關注。藍營質疑綠營涉及內線交易，對此，立委林靜儀30日表示，就這兩年的資料，有買股票的是國民黨立委，台北市長蔣萬安立委任內甚至主張調低人體實驗數量，這不是更直接、更明確的協助這家生技醫療廠商？

林靜儀表示，對於檢調辦案流程，不論是高虹安委員案還是這次的案子，都是尊重檢調程序，選前處理叫做干涉選舉、選後處理又說為不影響選情，尊重司法獨立性，沒有一個政黨會做司法干預，不需要做這種沒必要的政治揣測。

對於藍營指控綠營涉及內線交易，林靜儀指出，就這兩年的資料，有買股票的是國民黨立委，買股票很合理，可以去支持信任的任何一家公司，但要用這種沒有證據的方式捕風捉影，除非他拿到明確證據，否則是明顯抹黑，國民黨抹黑了三年還要抹黑多久。

林靜儀直言，新科台北市長蔣萬安在立委任內還主張調低人體實驗數量、讓疫苗加速生產，這不是更直接、更明確的協助這家生技醫療廠商？

立委高嘉瑜也表示，檢調辦案有自己的步驟，過程中要搜集資料，若輕舉妄動可能無功而返，相信檢調發動搜索有其證據，希望趕快水落石出。