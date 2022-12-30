高端、吳怡農「淪棄子」？　媒體人諷：為陳建仁閣揆大位鋪路

▲張禹宣分析吳怡農、高端案皆是陳建仁邁向閣揆大位的墊腳石。（圖／翻攝自Facebook／張禹宣）



實習記者李密／台北報導

民進黨九合一大敗後，內閣改組聲音四起。對於近期熱議的閣揆人選，前副總統陳建仁頻頻被點名，媒體人張禹宣30日分析，包括之前不查、近期卻大動作偵辦的高端內線交易案，還有高度脫節的民進黨台北市立委補選候選人吳怡農，都只是英系鞏固王權的墊腳石，為陳建仁通往閣揆的康莊大道鋪墊，在在顯示陳建仁任閣揆的機率提升。



張禹宣表示，過去牢不可破的「蘇蔡體系」隨著2022大敗，蘇貞昌民調雪崩式來到34.7%，蘇貞昌的「戀棧權位」徹底打壞蔡英文的布局，也讓英、賴二人在選後終於有了共識，不管由誰接掌，行政院長一職必須先空出，「路障」必須剷除。



他指出，不管是積怨已久的正國會以及英系的直屬部隊，眾立委利用「還稅於民」借題發揮，當行政院拋出「N倍券」構想時，蔡、賴子弟兵卻串聯拋出「發放現金」的構想，甚至主張是「跨派系」洗臉蘇貞昌。而蘇貞昌的問題是權力、位置一把抓、對其他派系「非我即敵」，在去年五倍券以及施打年齡爭議上，早已屢次遭到他派圍剿，但這回最大差別在於蘇貞昌「動心起念」不願鬆手。對蔡英文而言，也早有意收回遭到蘇系把持已久的閣揆大位。



張禹宣觀察，從吳怡農的高度脫節，證明他已淪為棄子，非但沒了關愛的眼神，連垂直溝通的管道都斷訊。比起一個一年期的立委，將吳怡農的大敗作為逼宮蘇貞昌的利器，更有價值。其次，陳建仁始終是蔡英文的第一人選，過去蔡英文就曾想指派他角逐台北市長，卻未能得償夙願。



即使賴清德心中更加偏好蘇嘉全這等，絕不可能參選2024總統的「無害系」人選，但首要之務仍是換下蘇貞昌，不管顧立雄、還是陳建仁，甚至是99%擔任副閣揆的鄭文燦，只要確保沒有與其爭奪大位的可能，只能勉強接受。但最後將由誰上位，可從高端案便能看出端倪。



張禹宣指出，過去高端案屢屢遭到檢舉，卻被檢調、金管會放入冰櫃，如今大動作偵辦只有一個目的，「替陳建仁清理戰場」。過去陳建仁力挺高端、背書不遺餘力，唯有檢調偵結，定調犯行僅只於公司內部高層，才能徹底做下斷點。光是此舉，就能推斷陳建仁擔任閣揆的機率正在大幅度上升。