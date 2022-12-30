視導澎湖防區　蔡英文：當兵這一年絕對不是浪費一年

記者陳家祥／台北報導

總統蔡英文30日上午前往澎湖視導並勗勉防區部隊。針對近來調整義務役的役期為1年，蔡英文致詞時說，「在新制下，當兵這一年，絕對不是浪費一年」，而是用這一年的時間，在部隊中學習到更能生存、更能作戰、更能救人的技能，讓自己更有能力守護家鄉、守護家人。

蔡英文30日上午前往澎湖軍區視導，包括「陸軍航空特戰指揮部兩棲偵察營」、「海軍西嶼雷達站」、「海軍海鋒六中隊」及「海軍146艦隊」，分別視導「實戰化射擊演練」、「裝備車」、「作業車」及「維星車」等車輛，以及相關裝備等，並頒發加菜金，慰勉部隊辛勞。

▲總統蔡英文視導澎湖駐軍。（圖／總統府提供）



蔡英文致詞時指出，前幾天，國軍單日偵獲中共71架次軍機、7艘次軍艦，在台海周邊活動。這是今年以來，中共軍機擾台最大規模的行動。駐防澎湖的國軍部隊，全天候堅守崗位，任務吃重，我特別在跨年連假前來到這裡，就是要感謝國軍弟兄姊妹的辛勞。

「近年來，威權主義持續擴張，影響區域的和平穩定。」蔡英文說，台灣位於民主防線的最前線，唯有備戰才能避戰，能戰才能止戰。我們必須不斷強化自我防衛能力，才能更有力的確保國家安全和利益。

蔡英文表示，現在已經規劃從2024年開始，恢復一年期的義務役，也要透過強化部隊訓練內容、擴充訓練量能、提高役男薪資等做法，來提升國軍整體戰力及全民防衛能量。

蔡英文說，在來到146艦隊之前，我到陸軍兩棲偵察營第二連，看他們的「實戰化射擊演練」，其中包括「快速反應射擊」以及「戰鬥射擊」等課程。這些訓練，目的是磨練部隊強化戰鬥射擊效能，來落實回應模擬實戰場景，在新制上路以後，都會是單兵射擊訓練的核心內容。

「不僅如此，未來不論是訓場、訓練的方法、教官、教材，或者是訓練設備、武器裝備，都會做質與量的強化與提升。」蔡英文強調，國軍的訓練會更精實、更貼近實戰，也更符合現代作戰需求，「在新制下，當兵這一年，絕對不是浪費一年」，而是用這一年的時間，在部隊中學習到更能生存、更能作戰、更能救人的技能，讓自己更有能力守護家鄉、守護家人。

蔡英文說，她要再次強調，和平所仰賴的，就是堅實的國防。政府和國軍會持續強化國防戰力與韌性，展現保家衛國的決心，「我們說到，就一定做到」。

蔡英文表示，除了陸軍兩棲偵察營第二連展現平日精實操練的成果，也看到西嶼雷達站和海鋒六中隊，嚴密監控台海動態。146艦隊的子儀艦和張騫艦，也正在海上執行偵巡任務，捍衛海疆。

「有各位守護國家，我和國人都很放心。身為三軍統帥，我對於中華民國國軍，也感到無比驕傲。」蔡英文最後說，再次感謝各位弟兄姊妹的付出，大家辛苦了，讓我們用最高昂的士氣，為更好的台灣、更強的國軍，繼續努力。謝謝大家。