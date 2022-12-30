　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德爭取擔任民進黨黨主席　台南藍軍：請先面對黑金弊案

▲台南市議會國民黨團請賴清德先面對自己造成的學甲爐碴、太陽光電弊案、綠能蟑螂弊案等問題，勿將責任全推給黃偉哲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市議會國民黨團請賴清德先面對自己造成的學甲爐碴、太陽光電弊案、綠能蟑螂弊案等問題，勿將責任全推給黃偉哲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

賴清德要選民進黨黨主席全台趴趴走，台南市議會國民黨團30日召開記者會，請賴先面對自己造成的學甲爐碴、太陽光電弊案、綠能蟑螂弊案，勿將責任全推給黃偉哲，黨團也懇請檢調深入追查，這些黑金是否介入台南議長選舉。

國民黨台南市議會黨團書記長蔡育輝、議員李中岑、蔡宗豪召開「民進黨黑金、黑道纏身、賴清德撇不清、勿雙標」記者會。

國民黨團指出，賴清德2010年起擔任台南市長，連任到2017年9月離開台南，郭再欽的明祥鑫公司在2011年獲核准再利用處理爐碴，在50筆土地裡掩埋爐碴，2015年執照廢止，2017年原址又改成立德鑫，學甲爐碴查獲數量68萬噸，幾乎是後壁爐碴的6倍，請大家認證，學甲爐碴案是不是發生在賴清德市長任內？

國民黨團指出，當年面對地方的不斷抗爭，賴清德先廢除郭再欽明祥鑫執照，但在2017年5月23日，又核准郭再欽的立德鑫再利用，這是在唬弄玩弄選民嗎？鄉親會抗議就是憂心爐碴汙染環境並傷及人民健康，面對地方長期的憂慮，有進行調查嗎？沒有，賴清德市府完全裝聾作啞，完全縱容，所以學甲爐碴的查獲數量才會高達68萬噸，郭再欽才會不法得利高達21.6億，國民黨團認為這不是賴清德的責任嗎？怎會全推給黃偉哲？

國民黨團更指出，台南這個綠到出汁的地方，民進黨卻毫不疼惜支持民進黨的選民，更不管鄉親們的死活，「賴清德當行政院長時還驕傲的說，競選市長時曾提出打造台南光電城計」，果然，全台三分之一的太陽光電同意備案和漁電共生開發案，全在台南的良田和魚塭及民宅旁邊，導致稻米農作養殖魚類，不是發育畸形就是產量銳減，居民還深受兩個太陽之苦，綠能蟑螂和黑金黑道，更在台南橫行搶奪黑金暴利，賴清德不需要負責嗎？

國民黨團表示，這屆的議長選舉傳出黑金黑道問題，引起全國持續關注，鄉親們更說司法不會辦這些重傷民進黨的連環爆黑金弊案，黨團有信心，司法是不分黨派的，並建議從誰在選前打電話給方一峰議員著手，一定可以找出幕後黑手，黨團憂心的是，民進黨邱莉莉贏得議長選舉致詞說，不分黨派，結果卻立刻剷除異己，干擾國民黨團新聞運作，影響政黨和諧，民進黨新科議員父親涉入議長選舉案，有議員父親從事環保工作，議員女兒卻在環衛委員會，民進黨能，人民卻不能，賴清德真想要當民進黨主席，請先處理台南民進黨盤根錯節的問題！

►東森購物揪好友送小華陀毛孩行動營養複方

ET快訊
登機被攔！台妹「慘噴4萬」還遭羞辱　警世文超震撼
紡織大亨騎滑板車摔癱！　索2576萬國賠結果曝
快訊／陽明年終13個月！　全年獎金上看39個月
快訊／星宇航空年終出爐！　農曆年前入帳
LIVE／《超偶》女歌手涉聯手男友詐3億　美女主播毀容慘狀曝
快訊／老公住院　妻床邊點香祈禱活活燒死他
快訊／菸捐大失血！　戒菸中心侵吞補助464萬
《超偶》女歌手被捕畫面曝！　與男友涉詐騙3億元

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

賴清德爭取擔任民進黨黨主席　台南藍軍：請先面對黑金弊案

蔡英文配合美國延長兵役？　藍委痛批：台灣不該成為代理人戰場

立委質疑選後檢討未列行政院　蘇貞昌：不回應無端的批評

蕭景田涉賄遭通緝　蘇貞昌喊話國民黨支持修法「不要說一套做一套」

爆內線交易「但高端不輸國外疫苗」　蘇貞昌：任何違法尊重檢調辦案

高嘉瑜嗆花敬群EQ低　趙天麟反酸：她EQ也沒好到哪裡去

國台辦主任換人　矢板明夫「跌破眼鏡」：台商要注意了

高端爆內線交易遭查　蔣萬安質疑：檢調1年半都沒動作？

快訊／2098億前瞻第4期特別預算案通過　全數舉債支應

花1.7億恢復1500元敬老金　蔣萬安：這是市民共同的期待

白家綺哽咽回應小甜甜憂鬱症　「仍信宋逸民？」：真相會大白

輕壓滑鼠攤平成一片皮革　比手機薄！放口袋也不凸

辰亦儒直播帶貨激動殺價！　聯手廠商…網虧：演技巔峰

Hani「沒高潮過」大嘆：都在演戲　嗆男友「只顧自己爽」怒DIY

JYP朴軫永唱到一半「女兒衝出來」！　他幸福抱抱安撫：把拔再唱一首

調皮男模仿變臉踢鐵板 被本人抓包遭激情處罰

《單身2》新男嘉賓一來就牽到女神　她秒暈：我越界也沒關係？

紙杯+瓶蓋DIY迷你足球員　利用橡皮筋彈性挑戰射門

泰僧侶早晨誦經遭幼犬騷擾！　太皮被限制行動...鑽出繼續鬧

躺巨狗枕「睡得超香甜」 米克斯汪爽到嘴巴張超開

賴清德爭取擔任民進黨黨主席　台南藍軍：請先面對黑金弊案

蔡英文配合美國延長兵役？　藍委痛批：台灣不該成為代理人戰場

立委質疑選後檢討未列行政院　蘇貞昌：不回應無端的批評

蕭景田涉賄遭通緝　蘇貞昌喊話國民黨支持修法「不要說一套做一套」

爆內線交易「但高端不輸國外疫苗」　蘇貞昌：任何違法尊重檢調辦案

高嘉瑜嗆花敬群EQ低　趙天麟反酸：她EQ也沒好到哪裡去

國台辦主任換人　矢板明夫「跌破眼鏡」：台商要注意了

高端爆內線交易遭查　蔣萬安質疑：檢調1年半都沒動作？

快訊／2098億前瞻第4期特別預算案通過　全數舉債支應

花1.7億恢復1500元敬老金　蔣萬安：這是市民共同的期待

女星同款包輕鬆入手！趙露思最愛小CK、收服韓韶禧的是韓劇御用包

超快！希爾德開場3秒就投進三分　聯盟有紀錄以來第一人

「番刀」搶超商得手1萬8千...機車丟魚塭　雨衣赤腳怪盜被逮

女員工腹痛上廁所被言語霸凌怒反擊　上司抓狂又拉又拽往座位拖

崔家瑋／【博客來清潔阿姨事件】假承攬真僱傭如何預防

守護美國公衛逾半世紀　佛奇卸任公職退而不休

情緒更需要學習　過度聚焦智育終將被時代淘汰

好市多買i14 Pro！他轟退貨SOP「根本刁難」　內行揭關鍵打臉

金融業年終上看7個月！　員工曝「這點」完勝航運業

診所祝賀聖誕節發錯內容　 8千名病患收「你得癌症」簡訊崩潰爆哭

政治熱門新聞

桃園確定發錢了！　「1族群」爽領7500元

當完4個月還要「補當兵」？　國防部解答了

快訊／2098億前瞻第4期特別預算案通過　全數舉債支應

連戰：不信民進黨2024能複製芒果乾

炎上live版！王世堅為「這事」怒嗆記者　「斷章取義非常不齒」

兵役延長衝擊2024？大數據曝藍、綠好感度　輿論關注「這件事」

幕後／春節前普發1萬元好過年？　綠營人士直言「有難度」：最多是宣布

有錢選舉拒繳欠款！執行署扣押90人146萬補助款

蔣宣布普發1500元敬老金　柯喊失望

義務役預官考選擬恢復　薪資達4.2萬

花敬群備詢直接退質詢台　王世堅冷笑：我會丟根粉筆叫他畫圈圈罰站

《菸害防制法》最後協商8重點曝　開放加熱菸、禁電子煙

「還稅於民」怎麼還？　陳致中喊：普發現金1萬最有效

蔣萬安視察內科交通　喊成立「府級專案小組」解決都市沈痾

更多熱門

相關新聞

台南市警婦幼警察隊新任隊長蔡佳璋陞任

台南市警婦幼警察隊新任隊長蔡佳璋陞任

台南市警婦幼警察隊，30日舉行卸任代理、新任隊長布達交接典禮，由台南市警察局副局長李安淳親自監交，新任隊長由第五警分局保安民防組組長蔡佳璋陞任。

「還願男」再涉一案　台南4宮廟被埋生雞頭

「還願男」再涉一案　台南4宮廟被埋生雞頭

兵役延長衝擊2024？大數據曝藍、綠好感度　輿論關注「這件事」

兵役延長衝擊2024？大數據曝藍、綠好感度　輿論關注「這件事」

台南原民會成果發表

台南原民會成果發表

台南仁德印刷工廠凌晨傳火警

台南仁德印刷工廠凌晨傳火警

關鍵字：

賴清德民進黨黨主席台南藍軍黑金弊案

讀者迴響

熱門新聞

「賽德克張孝全」遭痛毆亡！惡徒遭起訴

網紅胖虎拍電影床戲「遭同劇男星伸指入侵」！

櫃台員工變富豪！　最狂「繼承者」砸2.1億買礁溪地

百萬YTR愛情長跑9年「求婚成功」！

59歲富豪睡遍AV女優終收山！婚後才知嫩妻真實身分

獨／花50元中大樂透4.85億！　今年最大獎已領走

Toyz單挑館長「快攻打臉」成功！吃重拳倒下

今晚17：32進入水逆！　4星座要當心了

小甜甜爆婚變「早有徵兆」！

嫩妹獻初夜血染床單！男友竟追討清潔費

「信樂團」幕後推手猝逝！　路邊突倒下送醫不治

長榮海運年終開獎！　豪發45個月

Toyz被打笑說「肌肉棒子」！館長不簽約了

台中「毛骨悚然」套房　124萬成交了

巨乳重機女神吃精液炒雞蛋　秀塞10支筆絕招

更多

最夯影音

更多
白家綺哽咽回應小甜甜憂鬱症　「仍信宋逸民？」：真相會大白

白家綺哽咽回應小甜甜憂鬱症　「仍信宋逸民？」：真相會大白
輕壓滑鼠攤平成一片皮革　比手機薄！放口袋也不凸

輕壓滑鼠攤平成一片皮革　比手機薄！放口袋也不凸

辰亦儒直播帶貨激動殺價！　聯手廠商…網虧：演技巔峰

辰亦儒直播帶貨激動殺價！　聯手廠商…網虧：演技巔峰

Hani「沒高潮過」大嘆：都在演戲　嗆男友「只顧自己爽」怒DIY

Hani「沒高潮過」大嘆：都在演戲　嗆男友「只顧自己爽」怒DIY

JYP朴軫永唱到一半「女兒衝出來」！　他幸福抱抱安撫：把拔再唱一首

JYP朴軫永唱到一半「女兒衝出來」！　他幸福抱抱安撫：把拔再唱一首

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面