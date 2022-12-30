賴清德爭取擔任民進黨黨主席　台南藍軍：請先面對黑金弊案

▲台南市議會國民黨團請賴清德先面對自己造成的學甲爐碴、太陽光電弊案、綠能蟑螂弊案等問題，勿將責任全推給黃偉哲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

賴清德要選民進黨黨主席全台趴趴走，台南市議會國民黨團30日召開記者會，請賴先面對自己造成的學甲爐碴、太陽光電弊案、綠能蟑螂弊案，勿將責任全推給黃偉哲，黨團也懇請檢調深入追查，這些黑金是否介入台南議長選舉。

國民黨台南市議會黨團書記長蔡育輝、議員李中岑、蔡宗豪召開「民進黨黑金、黑道纏身、賴清德撇不清、勿雙標」記者會。

國民黨團指出，賴清德2010年起擔任台南市長，連任到2017年9月離開台南，郭再欽的明祥鑫公司在2011年獲核准再利用處理爐碴，在50筆土地裡掩埋爐碴，2015年執照廢止，2017年原址又改成立德鑫，學甲爐碴查獲數量68萬噸，幾乎是後壁爐碴的6倍，請大家認證，學甲爐碴案是不是發生在賴清德市長任內？

國民黨團指出，當年面對地方的不斷抗爭，賴清德先廢除郭再欽明祥鑫執照，但在2017年5月23日，又核准郭再欽的立德鑫再利用，這是在唬弄玩弄選民嗎？鄉親會抗議就是憂心爐碴汙染環境並傷及人民健康，面對地方長期的憂慮，有進行調查嗎？沒有，賴清德市府完全裝聾作啞，完全縱容，所以學甲爐碴的查獲數量才會高達68萬噸，郭再欽才會不法得利高達21.6億，國民黨團認為這不是賴清德的責任嗎？怎會全推給黃偉哲？

國民黨團更指出，台南這個綠到出汁的地方，民進黨卻毫不疼惜支持民進黨的選民，更不管鄉親們的死活，「賴清德當行政院長時還驕傲的說，競選市長時曾提出打造台南光電城計」，果然，全台三分之一的太陽光電同意備案和漁電共生開發案，全在台南的良田和魚塭及民宅旁邊，導致稻米農作養殖魚類，不是發育畸形就是產量銳減，居民還深受兩個太陽之苦，綠能蟑螂和黑金黑道，更在台南橫行搶奪黑金暴利，賴清德不需要負責嗎？

國民黨團表示，這屆的議長選舉傳出黑金黑道問題，引起全國持續關注，鄉親們更說司法不會辦這些重傷民進黨的連環爆黑金弊案，黨團有信心，司法是不分黨派的，並建議從誰在選前打電話給方一峰議員著手，一定可以找出幕後黑手，黨團憂心的是，民進黨邱莉莉贏得議長選舉致詞說，不分黨派，結果卻立刻剷除異己，干擾國民黨團新聞運作，影響政黨和諧，民進黨新科議員父親涉入議長選舉案，有議員父親從事環保工作，議員女兒卻在環衛委員會，民進黨能，人民卻不能，賴清德真想要當民進黨主席，請先處理台南民進黨盤根錯節的問題！