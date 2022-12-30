蔡英文配合美國延長兵役？　藍委痛批：台灣不該成為代理人戰場

記者詹宜庭／台北報導

針對總統蔡英文拍板民國94年次出生役男義務役役期從4個月恢復至1年，國民黨立委游毓蘭今日於立法院國是論壇中表示，蔡英文極力配合美國將台灣役期延長，但役期長短與薪資調整不該是兵役制度改變的重點，而是要以訓練出具備何種戰力來考量，更喊話蔡英文「中華民國不是別國的棋子，不該成為美國的代理人戰場。」

游毓蘭表示，此為政府遷台後首次役期延長，但延長兵役究竟是為了國家安全延長，還是因為美國不斷施壓而延長？面對各方質疑聲浪，蔡英文稱「沒有美方的壓力」，但真的「沒有美方的影響」嗎？

游毓蘭指出，美國前國防部長艾斯培於今年7月訪台時表示，他希望台灣的兵役能延長到至少1年，也提出將台灣打造成「刺蝟島」的想法。而在美國上周簽署《國防授權法》後的一周內，蔡英文隨即宣布延長役期，「我們看到蔡政府配合美國唱和，但卻還看不到役期延長後，在訓練與管理等制度上，全面且有深度及系統性的改革配套與規劃。」

游毓蘭認為，國家安全當然是國民的責任和義務，尤其近來台海局勢兵凶戰危，若以整體國家安全的需求，展現全民堅定抗敵的意志，凝聚國家意識的角度來看，役期的延長，確實應該予以支持。但役期的延長，一定要有全面性的軍事改革，更要有檢討新兵訓練和部隊管理的配套和決心，若沒有全面及深度系統性的思考妥善規劃，僅憑「民氣可用」、「芒果乾」就貿然實施，並沿襲過往陳舊的訓練思維和部隊管理，將可能未蒙其利先受其害，反讓國家承受更多的負面影響。

游毓蘭強調，役期長短與薪資調整不應該是兵役制度改變的重點，而是要以訓練出具備何種戰力來考量，如果依舊只是打掃、漆油漆、出公差，縱將役期延長為2年，對於戰力的提升也於事無補。她更喊話蔡英文，「保家衛國」是全民的共識，但中華民國不應是別國的棋子，更不應該成為美國的代理人戰場，除了強化防衛力，更要窮盡一切可能避免戰爭，不要讓孩子犧牲。