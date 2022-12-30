被問是否為敗選下台　閣揆蘇貞昌強調：從不戀棧

▲行政院長蘇貞昌出席屏鵝公路141公里纜線地下化暨種樹百里2.0計畫完工感恩茶會。（圖／行政院提供）

記者陳崑福／屏東報導

行政院長蘇貞昌今(30)日在公路總局第三區養工處舉辦「天際無線 綠意相隨」屏鵝公路141公里纜線地下化暨種樹百里2.0計畫完工感恩茶會面對媒體詢問去留時表示，「從來不戀棧」，「至於行政院長的任免是總統的職權」。

蘇貞昌院長今天南下潮州，面對媒體詢問包括黨籍立委包括陳亭妃批評沒有行政院檢討報告、高嘉瑜也喊出內閣應團進團出的說法時，提出他的看法。

蘇揆表示，「關於選舉提名和選務不是行政院的工作，但是做為行政團隊的一分子，選舉慘敗應該負起相關責任，行政工作沒有做好、做得不夠的地方，我們一直以來深切檢討、痛切改正，我們應該怎麼樣子把它做到更好，符合民眾的期待。

對於行政院長的職務，我深知這是一個重擔，從來不戀棧，但是我也不會去回應無端的批評，就如同我們今天在完成的這一條141公里屏鵝公路的電線電纜地下化和種樹，在過程中也因為會有交通受阻，多所批評，沒有辦法諒解，但如今我們沒有因批評而收手，我們努力地完成了這一條141公里屏鵝公路電線電纜地下化及樹木補植等工作，才有這麼漂亮的路留下來。

我們知道做為行政院長，護國為民是我的責任，至於行政院長的任免是總統的職權」。