2023大陸全國兩會3月4日起舉行　將投票選出國家主席和國務院總理

▲大陸全國兩會於每年的3月初在北京人民大會堂舉行。（圖／路透社）

記者魏有德／綜合報導

大陸十三屆全國人大常委會第三十八次會議今（30）日表決通過，十四屆全國人大一次會議於2023年3月5日在北京召開，同時，政協第十三屆全國委員會也於日前召開主席會議，建議全國政協十四屆一次會議於2023年3月4日在北京舉行。

▲中共二十大結束後，七常委於一中全會亮相。（圖／路透）

中共二十大結束後，黨內最高領導核心7位常委亮相，其中，前上海市委書記李強「入常」，被外界認為是接替李克強擔任下一任國務院總理的人選。此外，包括國家主席、副主席等在政務上推動國家事務的主要人選也將於兩會期間產生。

第十四屆全國人大代表會議首先要對人大主席團提名的國家主席人選進行投票表決，中共中央總書記習近平也將無意外的「同額競選」，緊接著，國家主席會提名國務院總理人選，交由人大會議表決通過。

在大陸全國兩會舉行前，各級政府將先各自舉行地方小兩會，主要時間多落在農曆年前，由於2023年為換屆之年，地方兩會的人事議題格外引人注目，同時，也正因為換屆之年，各地人大會議籌備會均提及要把紀律放在首位，嚴格執行中央八項規定及其實施細則精神，把組織紀律、保密紀律、選舉紀律、廉潔紀律等不折不扣落到實處。