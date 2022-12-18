　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

愛爾蘭領導人輪替　瓦拉德卡再度出任總理

▲▼瓦拉德卡（Leo Varadkar）接任愛爾蘭總理。（圖／路透）

▲瓦拉德卡二度接任愛爾蘭總理。（圖／路透）

文／中央社都柏林17日綜合外電報導

繼2017年至2020年首度出任愛爾蘭總理後，副總理瓦拉德卡（Leo Varadkar）今天第二度接任總理，這是根據2020年執政聯盟協議所進行的權力交接。

法新社報導，隸屬愛爾蘭統一黨（Fine Gael）的瓦拉德卡正式取代愛爾蘭共和黨（Fianna Fail）領袖馬丁（Micheal Martin）成為總理。

同屬中右翼政黨的統一黨與共和黨是三黨執政聯盟中的兩個主要夥伴，雙方在2020年達成協議，同意實施總理輪替制度，由馬丁首先出任總理至2022年12月底，之後由瓦拉德卡接任，至本屆政府5年任期結束，規模較小的綠黨（Greens）也參與了上述協議。

路透社報導，除正副總理互換外，愛爾蘭財政部長杜諾荷（Paschal Donohoe）和公共支出部長麥格拉斯（Michael McGrath）也將根據協議互換角色。即將成為副總理的馬丁，預計也將被任命為外交部長。

瓦拉德卡的父親是印度移民，母親是愛爾蘭人，他也是該國首位公開出櫃的總理。即使他已是第二次出任該職務，43歲的他仍是愛爾蘭有史以來最年輕的領導人之一。

在都柏林（Dublin）的國會特別會議上，瓦拉德卡向馬丁致敬，稱馬丁「在困難時期提供了保證和希望」。

他還說，「我以謙遜、決心以及強烈的希望接受提名…以為所有公民提供新希望和新機會。」

瓦拉德卡接任總理後，英國首相蘇納克（Rishi Sunak）發布推文表示祝賀之意，「我期待與他合作，以確保貝爾法斯特（耶穌受難日）和平協議能夠完整發揮作用。」

北愛爾蘭共和派希望加入愛爾蘭共和國，統一派則希望續留英國。當地長達30年衝突已造成超過3500人喪命。1998年簽署的「耶穌受難日和平協議」（Good Friday peace deal）大體上終結了暴力，但部分持不同立場的愛爾蘭好戰分子依舊反對這項權力分享協議。

►【夢特嬌x聯合品牌週】石墨烯內著溫暖抽好禮

ET快訊
落難變「愛的破將」　OPEN將深夜回應了
魔笛微笑告別世界盃！連2屆奪前3名　克國8.3億獎金入袋
快訊／寒流達標！今晨6.4℃凍番薯　明恐更低溫
快訊／合歡山凌晨下雪　武嶺「銀白」了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

剛果暴洪釀169死！　騎士3貼逆衝滾滾泥流「下秒消失」影片曝

愛爾蘭領導人輪替　瓦拉德卡再度出任總理

網美直播跳蛋發作！嬌嗔跪地　大玩「雙鏡頭」私密視角外流

南非出現異常大浪　釀3死17傷

歐洲議會美女副議長「4900萬」贓款塞爆行李箱　貪很大畫面曝光

倫敦演唱會也爆「踩踏事故」3000人搶衝會場　至少1死2傷

華爾街預度寒冬　傳高盛1月將裁8%人力約4000人

馬斯克順應民意　恢復「遭停權記者」推特帳號　

梅西怒飆荷蘭球員！嬌妻場外模仿笑翻網：球王家庭地位一目了然

女優逛街「忘記穿胸罩」！她渾圓雪乳激突喊想要　滿足合體飛機杯

女硬抱行李箱跨上後座　重心不穩慘摔友人笑翻

全球最大圓柱水族箱炸裂　海水湧出1500魚屍躺滿街

太玄宮不只巴掌之謎　乩身再爆踢飛祖廟金爐

OPEN將氣球噴飛離席！　找到了...秒成「愛的破將」

Lulu再接跨年「想和孝琳組團」　問及新戀情...突喊起口號

8歲妹翻唱《First Love》　清甜嗓音飆日文獲讚賞

張棟樑唱《北極星的眼淚》　王心凌驚喜獻聲..他：想哭的感覺！

球卡樹上！爸帥氣飛踢　英雄救援卻命中兒子臉

汪汪！突擊耶誕城單身狗　怨氣破表：要親回家親^^

見騎士闖紅燈+逆向怒檢舉　他收到回信「車主登記死亡」

剛果暴洪釀169死！　騎士3貼逆衝滾滾泥流「下秒消失」影片曝

愛爾蘭領導人輪替　瓦拉德卡再度出任總理

網美直播跳蛋發作！嬌嗔跪地　大玩「雙鏡頭」私密視角外流

南非出現異常大浪　釀3死17傷

歐洲議會美女副議長「4900萬」贓款塞爆行李箱　貪很大畫面曝光

倫敦演唱會也爆「踩踏事故」3000人搶衝會場　至少1死2傷

華爾街預度寒冬　傳高盛1月將裁8%人力約4000人

馬斯克順應民意　恢復「遭停權記者」推特帳號　

梅西怒飆荷蘭球員！嬌妻場外模仿笑翻網：球王家庭地位一目了然

女優逛街「忘記穿胸罩」！她渾圓雪乳激突喊想要　滿足合體飛機杯

霸王級寒流超冷！　趙小僑把女兒抱緊緊「我的暖爐」合照萌翻萬人

開演唱會狠砸500萬元　《超偶》冠軍李子森唱到尾聲哭了！

法國對付梅西有解！賞阿根廷至今唯一一敗　沙國主帥透露秘訣

秋冬必備10款人氣保濕新品！日本熱賣蒸汽乳霜、menomeno集水精華

歷史的眼淚！　IE瀏覽器明年2月正式永久停用

清晨容易猝死！研究揭：房間要「保持23°C」　原因曝光

寒流3種「不NG」大衣穿搭法學起來　金多美同款超時尚

OPEN將慘變「愛的破降」　女歌手台上唱一半目睹...傻眼：太狠了

剛果暴洪釀169死！　騎士3貼逆衝滾滾泥流「下秒消失」影片曝

快訊／寒流達標！今晨6.4℃凍番薯　明恐更低溫

郭書瑤熱跳BLACKPINK新歌！　衣服太犯規…雙球快包不住>//

國際熱門新聞

日本「透明公廁」出包！　上廁所全被看光

暖氣壞掉了！　男囚慘遭活活烤死

全球最大圓柱水族箱爆了　滿街死魚

客人搞錯地址　外送員趕送餐車禍亡

歐洲議會美女副議長4900萬贓款塞爆行李箱　畫面曝光

女優逛街「忘穿胸罩」！巨乳激突合體飛機杯

孕媽淪性奴被囚破屋！夜夜接客地獄人生曝

梅西怒飆荷蘭球員！嬌妻場外模仿網笑翻

倫敦演唱會也爆踩踏事故　釀1死2傷

華爾街預度寒冬　傳高盛1月將裁8%人力約4000人

唐吉訶德「企鵝被退休」引眾怒　急喊卡諾：不換了

順應民意　馬斯克恢復遭停權記者推特帳號

他上廁所出來整個家沒了　剩浴室在原地

音樂節安檢竟是摸下體　女怒控：太過分

更多熱門

相關新聞

9歲童被比特犬攻擊　半張臉被撕爛

9歲童被比特犬攻擊　半張臉被撕爛

愛爾蘭傳出比特犬咬人事件，9歲男童米桑(Alejandro Mizsan)在莊園草地上玩耍時，突然被一條沒戴防咬頭套的比特犬攻擊，下嘴唇和半邊臉頰幾乎被撕裂，左眼和小腿也受到重傷，幸好路過鄰居立即下車幫忙，把狗嚇跑才保住他的性命。

臉書遭愛爾蘭重罰85億元！　Meta共要繳320億元

臉書遭愛爾蘭重罰85億元！　Meta共要繳320億元

拜登蕭茲通話　重申國際秩序與人權承諾

拜登蕭茲通話　重申國際秩序與人權承諾

德總理蕭茲首訪華 12商業巨頭隨行「在陸年營收破數百億歐元」

德總理蕭茲首訪華 12商業巨頭隨行「在陸年營收破數百億歐元」

義大利首位女總理梅洛尼就職　歐盟盼建設性合作

義大利首位女總理梅洛尼就職　歐盟盼建設性合作

關鍵字：

Leo Varadkar愛爾蘭總理

讀者迴響

熱門新聞

他洗鴛鴦浴憋不住「1反應」　女友嗨：明天還要

情侶YouTuber「私密影片遭駭流出」　認了：心情沉重

男突「胃腫瘤大出血」！　醫搖頭：每天吃1種水果害的

全台急凍！心臟醫提慎防「室內猝死」

女主播單身被問：怎解決生理需求？高EQ回答

寒流來襲全台至少43死　醫示警

Wendy分手後被控「機車還孫生」！

愛愛次數少到哭？靠4招「性慾飆漲」天天想要

克國2比1勝摩洛哥　第2度奪季軍

下周一清晨極凍範圍更廣　下波冷氣團來襲時間曝

爆乳田慎節「合體瀧澤蘿拉」謝票

90%人都有！8腳蟎蟲「臉上狂交配」　醫：洗不掉

租客「深夜哭聲1小時」真相心酸！她不敢跟房東說

即／高科大28學生「划獨木舟落海」　8失溫送醫

魔獸出賽線上觀賽18萬→4萬

更多

最夯影音

更多
女硬抱行李箱跨上後座　重心不穩慘摔友人笑翻

女硬抱行李箱跨上後座　重心不穩慘摔友人笑翻
全球最大圓柱水族箱炸裂　海水湧出1500魚屍躺滿街

全球最大圓柱水族箱炸裂　海水湧出1500魚屍躺滿街

太玄宮不只巴掌之謎　乩身再爆踢飛祖廟金爐

太玄宮不只巴掌之謎　乩身再爆踢飛祖廟金爐

OPEN將氣球噴飛離席！　找到了...秒成「愛的破將」

OPEN將氣球噴飛離席！　找到了...秒成「愛的破將」

Lulu再接跨年「想和孝琳組團」　問及新戀情...突喊起口號

Lulu再接跨年「想和孝琳組團」　問及新戀情...突喊起口號

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面