美國務院成立「中國事務協調辦」　陸專家：扮演涉華部門引導角色

▲美國國務院正式成立中國事務協調辦公室。（圖／達志影像／美聯社）

記者魏有德／綜合報導

美國國務院16日成立「中國事務協調辦公室」（中國組 China House），將確保美國能「負責任地管理」與北京的競爭，並推動對一個開放、包容的國際體系願景。大陸專家普遍認為，美國各部門陸續成立的中國組，執行的是已確定下來的涉華政策，主要工作為扮演各涉華部門在交流時的引導工作，涉華政策決定權仍在白宮安全委員會。

▲美國國務卿布林肯（Antony Blinken）。（圖／路透）

《環球時報》報導，美國國務院16日發表聲明稱，國務卿布林肯當天主持新成立的中國組的啓動儀式。布林肯在講話中表示，該機構匯集來自美國國務院和國務院以外的中國問題專家，他們會與美國國務院負責全球其他地區的同事以及國際安全、經濟、技術、多邊外交和戰略溝通方面的專家並肩工作。

據了解，在美國國務院成立中國組前，國防部和中情局也相繼成立與中國有關的部門。其中，五角大廈在2021年成的的中國組任務為審議國防部與中國相關的政策並列出最重要的優先事項等。

對於美國國務院新成立的「中國組」，清華大學戰略與安全研究中心助理研究員孫成昊表示，「這個中國組不是美國政府最高級別的涉華協調機制，該部門的牽頭人是副助理國務卿，級別也不高，其扮演的角色是讓各職能部門涉華人員跨部門交流，並引導這些部門去做一些工作，但最終對華政策的協調部門應該還是國家安全委員會。」

大陸外交學院國關所教授李海東認為，拜登政府不同部門內的中國組，核心職能都不是決策，而是執行、落實《美國國家安全戰略報告》及國會通過的相關法案中確定下來的涉華政策，「這些涉華政策無一不是以競爭為主導，美國務院發言人在談及國務院成立的中國組時也指明是著眼於與中國競爭而成立，並沒有提及合作。因此，成立目的不是尋求改變或突破美對華競爭為主導的政策，而是為了落實美對華競爭不同維度這一目標而服務。」

李海東強調，美國不同部門所設中國組的關係既充滿競爭又步調一致，「競爭是指政府內不同部門在涉華問題上圍繞政策議程主導權展開爭奪，撈取政治實惠；協調則是各部門從各自主管領域落實美對華戰略競爭政策，從而不斷強化跨部門對華持久且高強度競爭的政策體系。其中，國安會因其與總統間特殊關係而更為突出，通常是由它來協調政府不同部門間的一些重大行動。」