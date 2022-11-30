黎智英委請英國籍律師辯護　港特首李家超提請全國人大釋法

▲壹傳媒創辦人黎智英。（圖／路透社）

記者魏有德／綜合報導

涉香港《國安法》的壹傳媒創辦人黎智英委請英國籍律師歐文（Tim Owen）為其辯護，不過，對於使用外籍律師進行《國安法》辯護，在資格上的爭議，香港特首李家超於昨（29）日在向中央政府提交的報告中，建議提請大陸全國人大為香港《國安法》釋法，待釋法結果出爐後再去處理黎智英案最合適。

▲香港特首李家超。（圖／路透社）

《直相聞》報導，對於李家超的釋法建議，國務院港澳辦、香港中聯辦、駐港國安公署均作出回應，支持特區依法採取措施，防範危害國家安全的風險隱患，維護香港國安法權威與香港特區憲制秩序。香港社會各界也展現支持態度。

此外，香港大律師公會也舉行記者會強調，特區行政長官李家超提請全國人大釋法的處理方式不僅符合現有機制，並且不會破壞香港司法獨立。

大陸全國人大常委譚耀宗指出，黎智英案涉及《國安法》，牽涉到外部勢力，非常複雜，「海外大律師參與香港國安法的案件，和《國安法》有關規定有抵觸，但很可惜香港法院的法官，包括終審法院的法官，他們都不接受，只有最後由特區政府、現在是由行政長官向全國人大常委會提出，要求澄清。」

譚耀宗表示，香港《國安法》其實是全國人大常委會制定，是屬於大陸法體系，是以中文起草，英文僅作參考，「這個案件本身控告的罪狀裡，包括有外部勢力的滲透造成這個罪行，如果在海外找大律師帶代理這個案件，參與案件辯護，也是不適合。」