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印度總理莫迪與澤倫斯基通話　承諾持續提供人道援助

▲澤倫斯基與莫迪通話。（圖／路透）

▲澤倫斯基與莫迪通話。（圖／路透）

文／中央社記者林行健新德里26日專電

印度總理莫迪今天與烏克蘭總統澤倫斯基通話，重申印度支持和平，願持續為受戰火影響的平民提供人道援助。

印度總理府晚間發布新聞稿，稱澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在通話中恭賀印度接任20國集團（G20）輪值主席，而莫迪（Narendra Modi）則簡報了印度作為G20輪值主席國的優先推動項目，包括為開發中國家關心的議題發聲，如糧食及能源安全等。

新聞稿指出，兩人也談到雙邊關係的強化，莫迪籲請烏克蘭當局協助受戰火影響的印度學生完成學業。

今年2月間，俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭爆發，有2萬多名在烏克蘭高等學府求學的印度學生被迫撤離，導致學業中斷。從9月開始，大約1100名印度學生陸續返回烏克蘭。

新聞稿最後提到，莫迪與澤倫斯基也就進行中的俄烏衝突交換觀點，「莫迪總理重申立即停火的呼求，並說雙方應回歸對話及外交交涉，尋找解決歧見的長遠之道」。

自俄烏開戰迄今，印度未曾點名譴責俄羅斯的戰爭行為，但已為烏克蘭提供總計超過100噸的10多批人道物資，包括藥品、醫療物資與糧食等。

總理府說，在今天的通話中，莫迪告知澤倫斯基，新德里當局支持任何有助和平的努力，印度也將繼續為受到戰火影響的平民提供人道援助。

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