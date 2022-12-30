迎來歲末年終！北捷大牌雲集　陪你歡度聖誕翱向2023

▲轉眼間又來到了歲末，耶誕節、跨年、一直到新年都是充滿溫暖的節日，在煩惱要準備什麼禮品嗎？搭乘北捷時不妨多加注意，或許可以帶來一些靈感。（採訪撰稿／記者邱筱茜；攝影剪輯／記者鄭遠龍）

記者邱筱茜／採訪報導

又到了歲末年終之際，令人期待的聖誕、跨年即將來臨，祝福當然不能少，搭北捷時或許能為你帶來一些靈感，LINE貼圖隨你用讓訊息傳達更有哏 ，人氣比利時巧克力品牌「GODIVA」，在台北捷運市府轉運站設立快閃店，聖誕限定禮盒系列，繽紛閃耀一秒抓住民眾目光。

民眾表示，「剛好看到GODIVA巧克力．加上平常自己都會買，所以還滿喜歡的，有一個聖誕的限定版很漂亮，價格也不貴，送禮還滿適合的。」

▲GODIVA推出聖誕限定禮盒，外包裝也將融入松樹、星光、雪橇妝點出聖誕節的夢幻。（圖／記者鄭遠龍攝）

PRADA以節日系列作為主題，在忠孝復興站展現出專為歡度佳節，而設計的男女裝系列，APM珠寶融合街頭風、秀場趨勢，潮流文化以及藝術，展現溫馨、感性、高端氣質，歡慶聖誕節處處有驚喜。

華泰名品城三大歡樂主場景，陪你「驚喜玩聖誕」，一路嗨到明年1月8號，隨著疫情解封，民眾出國慾望蠢蠢欲動，好想搭上新幹線，暢遊日本東京、長野新瀉，舒適安心的旅程，就從進入機艙的那一刻開啟，星宇航空AIRBUS A321neo，以「舒適如家」為設計主軸，在機艙空間營造溫潤優雅氛圍，AIRBUS A330neo客艙內部，帶有先進豪華感，給人輕鬆的回家氛圍。

▲以無情生存遊戲為主軸的Netflix日劇《今際之國的闖關者》，時隔兩年12/22播出第二季。（圖／記者鄭遠龍攝）

無所事事的遊戲玩家和兩名好友，發現自己身處在平行時空的東京，被迫參加一系列暴虐無情的遊戲，唯有過關才能倖存，Netflix打造台北今際之國，就在統一時代百貨、台北忠孝復興站，和西門等地闖關遊戲陸續開跑。

少女前線系列新作「雲圖計劃」，是一款次世代Roguelike戰術RPG手遊，創新戰鬥模式探索世界秘密揭開事件背後真相。

▲華泰名品城推出三大歡樂主場景，陪大家一起童心未泯，成為今年最夯的必拍聖誕景點之一。（圖／記者鄭遠龍攝）

ONE BOY把寒流變「韓流」，邀請韓劇女神金秘書「朴敏英」衝鋒衣不只保暖，百變風格更能穿出時尚氣場，Is Lounge 嗜．香氛找來李國毅陪你擺脫2022，2023從頭開始蓬鬆輕盈，歡慶之餘別忘獻愛心，罕病公益大使Jolin蔡依林，邀你一起成為愛心大使讓他們更有力量，歲末年終，臺銀人壽安心保障，陪您一同守護家人，中國信託法盛投資管理，提供更豐富多元投資方案選擇，陪民眾度過溫暖幸福的感恩季。