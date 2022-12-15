台北跨年「北捷42小時不收班」　有信心凌晨2點前完成疏運

▲台北捷運市府站31日跨年夜人潮狀況，圖為2021年人潮。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

一年一度的「台北最High新年城」2023跨年晚會即將於12月31日登場，借鑑南韓梨泰院日前的人群踩踏嚴重傷亡事故，台北捷運公司提出3大因應措施，呼籲「不要推、不要擠、保護別人和自己」，也喊話2023年1月1日凌晨2點前完成疏運。

針對「台北最High新年城2023跨年晚會」活動，台北市交通局長陳學台15日召開記者會，除了交通局交工處、公運處、停管處、運輸管理科等到場之外，台北捷運公司副總經理楊秦恒、台北捷運公司站務處運務中心主任林俊旭也到場說明疏運措施。林俊旭表示，今年可望於2023年1月1日凌晨2點前完成疏運。

配合12月31日台北市政府前廣場舉辦的跨年晚會活動，台北捷運循例連續42小時營運不收班，12月31日早上6時起至2023年1月2日0時，小碧潭支線及新北投支線除外，營運不收班；此外，貓空纜車延長營運至凌晨2時，視現場人潮至疏運完畢為止。

為因應跨年人潮，台北捷運加強提升3大因應措施，分別為重點管制車站出入口擴大淨空緩衝區域、加強人員舉牌宣導及運用「捷運人流資訊管理系統」，其中「捷運人流資訊管理系統」為北捷自行研發的Metro TIMES，透過科技人流監控管制及預警智慧化，結合各車站閘門進出數據分析，幫助行控中心掌控列車沿途載客擁擠程度、提供是否加發列車決策數據，提前進行列車調度。