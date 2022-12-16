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LINE「22款貼圖全免費」太療癒！隱藏版一鍵下載

▲▼LINE,手機,貼圖（圖／記者劉維榛攝）

▲可愛貼圖快下載！（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

貼圖控小確幸來了！近日LINE推出「3個月免費吃到飽」之外，還加碼釋出2款隱藏版貼圖，包括療癒爆棚的「鹿鼻羊」與「輝熊」。《ETtoday新聞雲》也另整理出20款可愛貼圖，其中「中鋼」最大方，不僅免加好友，還能用爽到2023年暑假，快來一鍵下載吧！

LINE購物 夯話題×鹿鼻羊｜下載請點

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下載期限：2023/12/31，90天

▲▼ 。（圖／翻攝LINE STORE）

輝熊 1 歲生日快樂！｜下載請點

下載期限：2023/12/31，180天

▲▼ 。（圖／翻攝LINE STORE）

以下為另整理的20款免費貼圖，同樣附上給大家，連結如下：

LINE購物護照★蝦米幸福聖誕跨年篇｜下載請點

下載期限：2023/1/11，90天

▲▼ 。（圖／翻攝LINE STORE）

Anden Hud×狗與鹿-歡樂迎新年篇｜下載請點

下載期限：2023/1/12，90天

▲▼ 。（圖／翻攝LINE STORE）

希爾思寵物營養 好友限定貼圖｜下載請點

下載期限：2023/1/12，90天

▲▼ 。（圖／翻攝LINE STORE）

衣芙 × 哈囉兔兔~聯名新年快樂｜下載請點

下載期限：2023/1/12，90天

▲▼ 。（圖／翻攝LINE STORE）

Co娃陪你一起過年過節｜下載請點

下載期限：2023/1/12，180天（若1月才下載的話，能用到暑假）

▲▼ 。（圖／翻攝LINE STORE）

中鋼51 We Can-企業文化篇1｜下載請點

下載期限：2023/1/8，180天（若1月才下載的話，能用到暑假）

▲▼ 。（圖／翻攝LINE STORE）

[萊富生命科技新年祝賀貼圖｜下載請點

下載期限：2023/1/8，90天

▲▼ 。（圖／翻攝LINE STORE）

LINE TV × 塔仔不正經｜下載請點

下載期限：2023/1/4，90天

▲▼ 。（圖／翻攝LINE STORE）

GUCCI 期間限定貼圖｜下載請點

下載期限：2023/1/5，90天

▲▼ 。（圖／翻攝LINE STORE）

VOLVO 幸運星 Milu 的生活日｜下載請點

下載期限：2023/1/5，180天（若1月才下載的話，能用到暑假）

▲▼ 。（圖／翻攝LINE STORE）

Vespa × 馬來貘LAIMO｜下載請點

下載期限：2022/12/29，180天

▲▼ 。（圖／翻攝LINE STORE）

LINE SHOPPING MALL × 1G｜下載請點

下載期限：2022/12/31，90天

▲▼ 。（圖／翻攝LINE STORE）

LINE旅遊 × 快樂鵝鵝們｜下載請點

下載期限：2022/12/28，90天

▲▼ 。（圖／翻攝LINE STORE）

台北捷運 捷米JAMIE｜下載請點

下載期限：2022/12/29，90天

▲▼ 。（圖／翻攝LINE STORE）

寵物好事多與毛博事夥伴日常｜下載請點

下載期限：2022/12/29，180天

▲▼ 。（圖／翻攝LINE STORE）

LINE GAME 10週年超級感謝祭｜下載請點

下載期限：2022/12/22，90天

▲▼ 。（圖／翻攝）

職場小日子 × 科林研發｜下載請點

下載期限：2022/12/22，180天

▲▼ 。（圖／翻攝）

FENDI 假日系列貼圖｜下載請點

下載期限：2022/12/22，180天

▲▼ 。（圖／翻攝）

咖啡大小事（日常篇）｜下載請點

下載期限：2022/12/22，180天

▲▼ 。（圖／翻攝）

兔gether迎新派對｜下載請點

下載期限：2023/2/20，180天（若1月才下載的話，能用到暑假）

▲▼ 。（圖／翻攝）

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