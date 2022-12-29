北榮桃園分院臘八贈粥300碗　暖身又暖心

▲北榮桃園分院臘八贈粥。（圖／北榮桃園分院提供）

記者楊淑媛／桃園報導

臺北榮民總醫院桃園分院為使住院病患及來院診療所有民眾，分享即將來臨的春節氣氛，28日與國際佛光會中華總會桃園第二分會合作，舉辦臘八贈粥送暖活動，由莊耀羣會長率領師兄姐一行6人親自蒞臨，帶來臘八粥及星雲大師墨寶，分贈院內同仁及民眾。

活動由北榮桃園分院社工室朱清林主任主持，於佛堂為全院醫護及就醫民眾祈福，儀式結束後並分送臘八粥給在場祈福民眾及住院病患，收到的人莫不感動地表示這粥不僅暖身更是暖心，讓身心靈皆感受到喜悅。

而為感謝充滿愛心的師兄師姐們自數日前即開始備料，當日還起了大早煮粥特別送到該院，院方特頒發感謝狀表達謝意，該院志工隊也捐贈3,000元紅包，希望藉此支持國際佛光會中華總會桃園第二分會持續協助各界辦理相關活動，將溫暖及愛繼續傳送出去。

臺北榮總桃園分院院長盧星華表示，臘八粥又稱為「福壽粥」，據傳食用後可保來年福壽雙全，該院有感於就醫及住院民眾身心靈正遭受苦痛，經由該院志工隊與佛光山桃園分會在地師兄姐連結，特提供祈福臘八粥300碗及星雲大師墨寶「仁和安康、富樂吉祥」100份，誠摯祝福大家都能避邪逐疫，來年更加平安健康，凡事順利大吉。