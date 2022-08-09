▲精研婦科微創手術，林士文醫師加入北榮桃園分院。（圖／北榮桃園分院提供）

記者楊淑媛／桃園報導

台北榮民總醫院桃園分院婦產科主治醫師林士文，於日前就任，北榮桃園分院8日表示，曾為臺北國泰綜合醫院婦癌團隊一員的林醫師，多年來致力精研婦科手術領域，專精腹腔鏡手術，微創手術傷口小、出血量少、住院天數短、復原快，特別適合卵巢良性腫瘤的切除，為女性患者大大減少術後傷口疤痕的困擾，並快速回歸正常生活。

畢業於高雄醫學大學(醫學士)、國立中央大學轉譯醫學博士班的林士文醫師，具備8年婦產科專科醫師經歷，其專長為產檢及接生、腹腔鏡手術、婦癌手術及化療。

[廣告]請繼續往下閱讀...

日前一位東南亞籍的女性，急性下腹痛前往北榮桃園分院婦科門診就醫，由於語言障礙，無法正確描述身體不適，林醫師以陰道超音波仔細詳查，發現腹腔大量出血，搭配尿液檢驗呈懷孕陽性，診斷為輸卵管子宮外孕破裂，安排緊急腹腔鏡手術，不僅手術時間不超過一小時，且操作過程出血量甚微，病人隔天開始進食，傷口疼痛感輕微，傷口總面積僅2-3公分，復原極快，出院時病人及先生特別來到護理站向林醫師表達感激之意，以不流利的中文不斷道謝。

臺北榮總桃園分院盧星華院長表示，林士文醫師在腹腔鏡手術及婦癌手術專業領域上歷練完整，在產檢方面看診親切且細心，並展現「視病猶親」的專業素養與仁醫精神，深受許多婦女讚許；該院具有最專業婦產科醫療團隊，守護桃園婦女健康。